Від буржуйок до павербанків: як українці готуються до зими

Українці все частіше шукають те, що допоможе їм зігрітися взимку

Майбутня зима вже стане для України найважчою, насамперед через явні удари окупантів по об’єктах критичної інфраструктури. З цією метою багато українців почали запасатися товарами, які допоможуть їм пережити зиму.

Так, за даними сервісу Olx.ua, через можливі проблеми з опаленням лише за один тиждень вересня конвектори, радіатори, тепловентилятори, масляні та УФО обігрівачі з’являлися у запитах користувачів 87,4 тисячі разів.

Якщо ж зникне електроенергія, стане в нагоді біокамін на спирті, газова колонка, буржуйка або твердопаливний котел. Такі товари також найбільше цікавили користувачів у вересні — майже 243 тисячі пошуків, з яких 89% склали буржуйки.

Відповідно до попиту додалося і пропозицій. Середня ціна товарів для обігріву також зросла. Так, порівняно із серпнем біокаміни подорожчали на 2 000 грн, масляні обігрівачі та котли – на 1 200 грн.

Як змінюються запити українців

Зігрітися взимку можна не лише за допомогою обігрівачів. Зручний теплий домашній одяг, ковдри та пледи, термобілизна, теплі шкарпетки та светри стануть додатковим утепленням. Такий комплект теплих речей на одного дорослого в жовтні коштуватиме в середньому 4 000 грн, а зібрати його можна з 18 тисяч пропозицій онлайн. При цьому сам попит за неповний жовтень зріс де-не-де майже до 20 разів у порівнянні з серпнем.

Короткочасні локальні відключення призвели до збільшення попиту на всі резервні системи харчування. За даними OLX, порівнюючи періоди 1-9 жовтня та 10-16 жовтня, українці:

у 6 разів частіше шукали павербанки та зарядні станції;

у 4 рази більше цікавилися генераторами.

Для живлення побутової техніки в приватному будинку можуть стати в нагоді генератори не менше 5 кВт. Бензинові прилади в жовтні коштуватимуть українцям орієнтовно 19,5 тис. грн, а от дизельні будуть дорожчими майже в 4 рази (70,8 тис. грн).

Портативна зарядна станція – наприклад, на 210 Вт*год із середньою вартістю 15 500 грн. зможе тричі підзарядити ноутбук, більше 10 разів — телефон, а також підтримати роботу холодильника до 3 годин. Для телефонів та ноутбуків не зайвим буде павербанк від 20 000 mAh, його середня ціна на OLX у жовтні складає 1300 грн.

При цьому існує безліч способів, як зігрітися і приготувати їжу при відключенні газу.