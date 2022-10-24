Курс доллара – НБУ определился со стратегией для гривны, считает эксперт

Каким будет курс доллара — ответ знает НБУ, но похоже, он будет держаться

В то время как на валютном рынке наблюдается стабилизация, и даже некое снижение курса доллара, оценки экспертов по ее прогнозу довольно сильно различаются.

Так, по мнению Даниила Монина, до конца года не следует ожидать какой-то серьезной девальвации гривны и роста курса доллара, поскольку на межбанке НБУ потратил $1,8 млрд за три недели на укрепление нацвалюты.

Причем как отмечает эксперт, НБУ надеется сохранить в золотовалютных резервах уже $26 млрд, что на $6 млрд больше чем прежде.

"Судя по всему НБУ предполагает, что до конца года придут еще $3 млрд от ЕС, $2 млрд зашли на прошлой неделе, $4,5 млрд от США и $1,3 млрд от МВФ. И поэтому он может тратить на межбанке $2,5 — $3 млрд не девальвируя официальный курс. Более того, не исключено, что благодаря $3 млрд в месяц – поровну от США и ЕС, ожидаемым в 2023 году, Нацбанк может постараться держать гривну и в будущем году", — говорит эксперт о стратегии, которой пока придерживается НБУ, распродавая на межбанке по сниженному курсу доллары финансовой помощи.

Теоретически, считает эксперт, этих запасов может хватить чтобы удерживать курс гривны весьма долго. Правда при условии, что получаемой помощи будет хватать на то, чтобы "закрывать" самые первоочередные расходы бюджета, прежде всего военные.

В то же время экономический эксперт Алексей Кущ считает, что украинцам точно следует ожидать ослабления гривны, однако оно будет не резким, а постепенным. Уже к концу октября курс американской валюты может подскочить до 42-45 гривен за один "зеленый".