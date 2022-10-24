Курс долара – НБУ визначився із стратегією для гривні, вважає експерт

Яким буде курс долара — відповідь знає НБУ, але схоже, він буде на триматися

У той час як на валютному ринку спостерігається стабілізація, і навіть деяке зниження курсу долара, оцінки експертів за її прогнозом досить сильно різняться.

Так, на думку Данила Моніна, до кінця року не слід очікувати на якусь серйозну девальвацію гривні і зростання курсу долара, оскільки на міжбанку НБУ витратив $1,8 млрд за три тижні на зміцнення нацвалюти.

Причому, як зазначає експерт, НБУ сподівається зберегти в золотовалютних резервах вже $26 млрд, що на $6 млрд більше, ніж раніше.

"Судячи з усього НБУ передбачає, що до кінця року прийдуть ще $3 млрд від ЄС, $2 млрд зайшли минулого тижня, $4,5 млрд від США і $1,3 млрд від МВФ. І тому він може витрачати на міжбанку $2,5 — $3 млрд не девальвуючи офіційний курс. Більше того, не виключено, що завдяки $3 млрд на місяць – порівну від США та ЄС, що очікується у 2023 році, Нацбанк може постаратися тримати гривню і наступного року", — говорить експерт про стратегію, якої поки що дотримується НБУ, продаючи на міжбанку за зниженим курсом долари фінансової допомоги.

Теоретично, вважає експерт, цих запасів може вистачити, щоб утримувати курс гривні дуже довго. Щоправда за умови, що одержуваної допомоги вистачатиме на те, щоб "закривати" першочергові витрати бюджету, насамперед військові.

Водночас економічний експерт Олексій Кущ вважає, що українцям точно слід очікувати на послаблення гривні, проте воно буде не різким, а поступовим. Вже до кінця жовтня курс американської валюти може підскочити до 42-45 гривень за один "зелений".