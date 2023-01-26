Схематоз Лозинского в Днепре? КП "Днепрводоканал" потратило на генераторы 327 миллионов

Стало известно еще об одной коррупционной схеме

В Украине одна за другой открываются коррупционные схемы, связанные с государственными закупками и тендерами коммунальных предприятий. После громкого скандала с замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василием Лозинским журналистам стала известна коррупционная схема, которую реализовали чиновники в Днепре. И тоже речь идет о генераторах.

В Днепре коммунальное предприятие закупило генераторы у фирмы, которая предложила намного выше других участников тендера цену. Об этом пишет издание "Наші гроші".

"Цена принципиальности "Днепрводоканала" — 327 миллионов гривен. Очень немалые деньги. Но что не сделаешь, если хочешь купить что-то особенное. Так что водоканал объявил покупку полторы сотни разных дизель-генераторов на вышеуказанную сумму. В Украине сейчас бум потребления генераторов, поэтому бизнесмены навезли всякого разного. И на этот тендер пришли несколько фирм со своим товаром. Причем значительно дешевле. Один участник предлагал товар за 260 миллионов, второй – за 316 млн.", — говорится в журналистском расследовании.

По данным журналистов, водоканал в Днепре отверг более выгодные предложения, ведь, по мнению руководства водоканала, они не удовлетворяли требованиям. КП "Днепрводоканал" согласилось на завышенную цену предложения фирмы, которая связана с окружением бизнесмена Геннадия Корбана — давнего бизнес-партнера мэра Днепра Бориса Филатова и председателя общественного совета при Днепровском горсовете.

"Например, водоканал хотел, чтобы один из генераторов имел размер не более 3960/1308/2170 мм. А ему предложили 3963/1356/2171 мм. Представьте себе, заказчик придрался к тому, что 4-метровая бандура была на 3 миллиметра длиннее, на 1 миллиметр выше и на пять сантиметров выше! Ну а дальше дело техники. После отклонения всех конкурентов заключил соглашение на приобретение генераторов ровно за желаемые 327 миллионов с фирмой, связанной с окружением Корбана", — пишет издание "Наші гроші" .

То есть наконец водоканал Днепра закупил генераторы по цене 200 тыс. грн за единицу, тогда как в розничной продаже подобные модели стоят около 76 тыс. грн.

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для бывшего заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, которого подозревают в получении неправомерной выгоды в размере 400 тысяч долларов по статьям 368 и 191 Уголовного.

Как сообщалось ранее, НАБУ вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачило заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского на взятке в сумме 400 тысяч долларов.