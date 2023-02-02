Курс доллара в феврале может упасть: от чего это будет зависеть
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Один фактор может помочь доллару упасть в цене
Уже к середине февраля курс доллара в Украине может снизиться с нынешнего "коридора" в 40-41 гривну за "зеленый" до 39,5-40.
Такой прогноз "Телеграфу" дал директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко.
По его словам, основные факторы, влияющие на стабильность курса, остались неизменными:
- учетная ставка НБУ и официальный курс доллара;
- баланс между спросом и предложением на наличную валюту;
- валютные поступления за экспорт зерна;
- регулярная макрофинансовая помощь от стран-партнеров.
Также помогают военно-техническая помощь от дружественных стран, направленная на укрепление ВСУ и создание предпосылок для победы, а также вызванная действиями ВСУ психологическая устойчивость украинцев, которая позволяет избегать паники на валютном рынке.
Однако помимо всего этого добавился новый фактор — низкий уровень инфляции, сопоставимый с январем 2022 года, когда до начала широкомасштабного вторжения рост цен составлял 1,3%.
По мнению Германа Марченко, совокупность старых факторов и появление такого, как замедление роста цен почти до предвоенных значений, может вызвать даже снижение курса доллара к гривне и привести к вероятному валютному коридору в 39,5-41. То есть, украинская валюта может укрепиться к американской примерно на 50 копеек.
Впрочем, по мнению финансового эксперта Андрея Шевчишина, до конца месяца доллар будет удерживаться на уровне 40-41 грн.