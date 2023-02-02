Курс доллара в феврале может упасть: от чего это будет зависеть

Один фактор может помочь доллару упасть в цене

Уже к середине февраля курс доллара в Украине может снизиться с нынешнего "коридора" в 40-41 гривну за "зеленый" до 39,5-40.

Такой прогноз "Телеграфу" дал директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко.

По его словам, основные факторы, влияющие на стабильность курса, остались неизменными:

учетная ставка НБУ и официальный курс доллара;

баланс между спросом и предложением на наличную валюту;

валютные поступления за экспорт зерна;

регулярная макрофинансовая помощь от стран-партнеров.

Также помогают военно-техническая помощь от дружественных стран, направленная на укрепление ВСУ и создание предпосылок для победы, а также вызванная действиями ВСУ психологическая устойчивость украинцев, которая позволяет избегать паники на валютном рынке.

Однако помимо всего этого добавился новый фактор — низкий уровень инфляции, сопоставимый с январем 2022 года, когда до начала широкомасштабного вторжения рост цен составлял 1,3%.

По мнению Германа Марченко, совокупность старых факторов и появление такого, как замедление роста цен почти до предвоенных значений, может вызвать даже снижение курса доллара к гривне и привести к вероятному валютному коридору в 39,5-41. То есть, украинская валюта может укрепиться к американской примерно на 50 копеек.

Впрочем, по мнению финансового эксперта Андрея Шевчишина, до конца месяца доллар будет удерживаться на уровне 40-41 грн.