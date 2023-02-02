Курс долара у лютому може впасти: від чого це залежатиме

Один фактор може допомогти долару впасти в ціні

Вже до середини лютого курс долара в Україні може знизитися з нинішнього коридору в 40-41 гривню за зелений до 39,5-40.

Такий прогноз "Телеграфу" надав директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко.

За його словами, основні фактори, що впливають на стабільність курсу, залишилися незмінними:

облікова ставка НБУ та офіційний курс долара;

баланс між попитом та пропозицією на готівкову валюту;

валютні надходження експорту зерна;

регулярна макрофінансова допомога країн-партнерів.

Також допомагають військово-технічна допомога від дружніх країн, спрямована на зміцнення ЗСУ та створення передумов для перемоги, а також викликана діями ЗСУ психологічна стійкість українців, що дозволяє уникати паніки на валютному ринку.

Однак, крім усього цього, додався новий фактор — низький рівень інфляції, який можна порівняти з січнем 2022 року, коли до початку широкомасштабного вторгнення зростання цін становило 1,3%.

На думку Германа Марченка, сукупність старих факторів та поява такого, як уповільнення зростання цін майже до передвоєнних значень, може викликати навіть зниження курсу долара до гривні та призвести до ймовірного валютного коридору 39,5-41. Тобто українська валюта може зміцнитись до американської приблизно на 50 копійок.

Втім, на думку фінансового експерта Андрія Шевчишина, до кінця місяця долар утримуватиметься на рівні 40-41 грн.