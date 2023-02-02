Долар падає в ціні: українцям розповіли, чого чекати від курсу до кінця лютого

Україна поки має достатньо резервів, аби не допускати різких стрибків на готівковому ринку валюти

Ситуація з валютою в Україні до кінця місяця демонструватиме стабільність. Вона зумовлена тим, що держава має достатній золотовалютний резерв, а також кошти, отримані від західних союзників. Очікувана вартість долара США — 40-41 гривні.

Про це "Фактам ICTV" розповів фінансовий експерт Андрій Шевчишин. За його словами, критичний попит на валюту останнім часом призупинився. Це пов'язано також і з тим, що українці перестали закуповувати за валюту електроустаткування: генератори, акумулятори, домашні електростанції тощо.

На думку Шевчишина, єдиним чинником. який зараз здатен вплинути на готівковий курс долара в Україні — зміна політики Нацбанку, однак у лютому вона малоймовірна.

Експерт додав, що до кінця місяця американська валюта утримуватиметься на рівні у 40-41 грн за один "зелений"

Що з цінами сьогодні

Долар в Україні продовжує неспішно падати в ціні. Зокрема, за останню добу валюта просіла аж на 15 копійок при купівлі, і на 12 копійок — при продажу.

Так, згідно з даними фінансового порталу "Мінфін", готівкова валюта у четвер, 2 лютого, коштуватиме:

долар (купівля/продаж) — 40,15 та 40,28 гривні.

та євро (купівля/продаж) 43,42 та 43,61 гривні.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи варто чекати різких стрибків на валютному ринку найближчим часом.

Також нагадаємо, як економіст Олег Пендзин спрогнозував відчутне просідання ціни валютни 2023 року.