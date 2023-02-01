Долар в Україні знову просів: чи варто чекати подальшого здешевшання валюти

Останніми днями долар демонструє впевнене здешевшання

До кінця поточного тижня різких стрибків цін на валюту, судячи з прогнозами експертів, очікувати не варто. Долар буде стабільним, адже для мінімізації курсових ризиків як українські банки, так і обмінники фінкомпаній роблять усе можливе, аби зберегти широкий спред при купівлі — продажу валюти.

Як пише видання "Мінфін", у більшості обмінників до кінця тижня валюта знаходитиметься в таких межах:

долар — від 20 копійок до 1 гривні (коридор купівлі та продажу від 40,00 до 41,00 гривень),

євро — від 25−30 копійок до 1,20 гривні (коридор купівлі та продажу від 42,50 до 44,05 гривень).

Долар і євро сьогодні

Останніми днями курс валют демонструє нестрімке, однак впевнене здешевшання. Зокрема, у середу, 1 лютого, американську валюту купують за 40,30 гривні, а курс продажу становить 40,40 гривень.

Щодо "чорного" курсу євро, то ціни сьогодні будуть такими:

купівля — 43,40 гривень,

продаж — 43,61 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку фінансових аналітиків американська валюта продовжуватиме дешевшати і на початку лютого. Попередньо, позначка у 41 гривню за долар перетнута не буде.