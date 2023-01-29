Стрибки курсу чи стабільність? Що буде з доларом в Україні у лютому

Різкого падіння курсу долара в Україні в лютому, найімовірніше, не буде

Офіційний курс долара в лютому 2023 року в Україні залишиться на рівні 36,6 гривні, а готівка може становити 40 гривень або навіть перевалити за цю позначку.

На цей час немає і не передбачається жодних причин падіння курсу долара в нашій країні. Таку думку висловив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, повідомляє OBOZREVATEL.

"Я думаю, що зараз нічого принципово змінюватися не буде і ми знову бачитимемо офіційні 36,6 грн, а готівку десь на рівні 40+ грн. За великим рахунком, на сьогодні надходить досить багато валюти в країну через допомогу наших партнерів, які повністю задовольняють потреби у валюті внутрішній ринок», – вважає Пендзин.

Виходячи з цього, за словами експерта, у даній ситуації він не має очікувань щодо різкого падіння курсу долара в Україні.

За даними сайту "Мінфін", сьогодні, 29 січня, середній курс долара в українських банках становить 40,05 грн (купівля) та 40,55 (продаж). На чорному ринку "зелений" купують по 40,40 грн, а продають по 40,48 грн. Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Курс долара в Україні 29 січня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт компанії Esperio Олександр Болтян зробив прогноз щодо курсу долара на 2023 рік. Він підкреслив, що ситуація на валютному ринку залежатиме від регулярності надходження фінансової допомоги.