Скачки курса или стабильность? Что будет с долларом в Украине в феврале

Резкого падения курса доллара в Украине в феврале, вероятнее всего, не будет

Официальный курс доллара в феврале 2023 года в Украине останется на уровне 36,6 гривны, а наличный, в то же время, может составлять 40 гривен или даже перевалить за эту отметку.

На данный момент нет и не предвидится никаких причин для падения курса доллара в нашей стране. Такое мнение выразил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает OBOZREVATEL.

"Я думаю, что сейчас ничего принципиально меняться не будет и мы снова будем видеть официальные 36,6 грн, а наличный где-то на уровне 40+ грн. По большому счету, на сегодняшний день поступает достаточно много валюты в страну из-за помощи наших партнеров, которые полностью удовлетворяют потребности в валюте внутренний рынок", – считает Пендзин.

Исходя из этого, по словам эксперта, в данном ситуации у него нет ожиданий относительно резкого падения курса доллара в Украине.

По данным сайта "Минфин", сегодня, 29 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,05 грн (покупка) и 40,55 (продажа). На черном рынке "зеленый" покупают по 40,40 грн, а продают по 40,48. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Курс доллара в Украине 29 января

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт компании Esperio Александр Болтян сделал прогноз по курсу доллара на 2023 год. Он подчеркнул, что ситуация на валютном рынке будет зависеть от регулярности поступления фмнансовой помощи.