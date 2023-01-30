Долар в Україні поки що стабільний: чи варто чекати сюрпризів від курсу

Війна в Україні досі залишається головним фактором впливу на валютні розцінки

Останнім часом ситуація з готівковою валютою в Україні більш-менш стабільна і, судячи з прогнозів фінансових аналітиків, різких стрибків цін поки очікувати не варто.

Про це директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко розповів у коментарі виданню OBOZREVATEL, зазначивши, що американська валюта до кінця тижня утримуватиметься на позначках у 40-41 гривні. За його словами, глобальних змін українцям очікувати до вихідних точно не варто.

"Інерція ринку" і поточна ситуація підводять до прогнозу: протягом наступного тижня глобальних змін з курсом валют не відбудеться. Таким чином, з 30 січня по 5 лютого курс готівкового долара перебуватиме у вже звичних межах 40-41 гривень за один "зелений", — пояснив експерт.

Експерт запевняє, що стабільна ситуація на валютному ринку країни все ж може супроводжуватися нетривалими коливаннями в межах 0,5 гривні. Водночас, за словами Марченка, наразі головним завданням буде утримання економічної стабільності, а серед головних викликів і надалі залишиться війна.

Крім того, банкір додав, що чітко спрогнозувати подальшу ситуацію та чинники, які впливають на економічну складову країни, вкрай важко, адже воєнні дії потужно тиснуть на неї.

"Ризик ракетних атак і їх наслідки прямо і побічно впливають на всі сфери життя. Тому в найближчі тижні і місяці утримання економічної стабільності стане одним з важливих завдань", – додав він.

Що відбувається з валютою сьогодні

Фінансовий портал "Мінфін" повідомляє, що у понеділок, 30 січня, американська валюта коштуватиме 40,40 гривень (купівля) та 40,48 гривні (продаж).

Що стосується "чорного" курсу євро, то його ціни утримуватимуться впродовж сьогоднішньої доби на рівні:

купівля — 43,50 гривень,

продаж — 43,63 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв: на думку економіста Олега Пендзина, 2023 року американська валюта може просісти в ціні. Експерт переконаний, що, попри безліч невтішних прогнозів, істотних причин, які спровокували б значне здешевшання національної української валюти, наразі нема.