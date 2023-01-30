Доллар в Украине пока стабильный: стоит ли ждать сюрпризов от курса

Война в Украине до сих пор остается главным фактором влияния на валютные расценки

В последнее время ситуация с наличной валютой в Украине относительно стабильна и, судя по прогнозам финансовых аналитиков, в ближайшее время резких скачков цен ждать также не стоит.

Об этом директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко рассказал в комментарии изданию OBOZREVATEL, отметив, что американская валюта до конца недели будет удерживаться на отметках в 40-41 гривну. По его словам, глобальных изменений украинцам ожидать до выходных точно не стоит.

"Инерция рынка" и текущая ситуация подводят прогноз: в течение следующей недели глобальных изменений с курсом валют не произойдет. Таким образом, с 30 января по 5 февраля курс наличного доллара будет находиться в привычных пределах 40-41 гривен за один "зеленый", — пояснил он.

Эксперт уверяет, что стабильная ситуация на валютном рынке страны будет все же может сопровождаться непродолжительными колебаниями в пределах 0,5 гривны. В то же время, по словам Марченко, сейчас главной задачей будет удержание экономической стабильности, а среди главных вызовов и дальше останется война.

Кроме того, банкир добавил, что четко спрогнозировать дальнейшую ситуацию и факторы, влияющие на экономическую составляющую страны крайне тяжело, ведь военные действия сильно давят на нее.

"Риск ракетных атак и их последствия прямо и косвенно влияют на все сферы жизни. Поэтому в ближайшие недели и месяцы удержание экономической стабильности станет одной из важных задач", — добавил он.

Что происходит с валютой сегодня

Финансовый портал "Минфин", следящий за ежедневной ситуацией в обменниках Украины, сообщает, что в понедельник, 30 января, американская валюта будет стоить при покупке 40,40 гривен, в то же время продажи обойдется в 40,48 гривны.

Что касается "черного" евро, то его цены будут удерживаться в течение сегодняшних суток на уровне:

покупка — 43,50 гривен,

продажа — 43,63 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению экономиста Олега Пендзина, в 2023 году американская валюта может просесть в цене. Эксперт убежден, что, несмотря на множество нелестных прогнозов, существенных причин, которые бы спровоцировали значительное удешевление национальной украинской валюты, пока нет.