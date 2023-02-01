Доллар в Украине снова просел: стоит ли ожидать дальнейшего удешевления валюты

В последние дни доллар демонстрирует уверенное удешевление

До конца текущей недели резких скачков цен на валюту, судя по прогнозам экспертов, ожидать не стоит. Доллар будет стабильным, ведь для минимизации курсовых рисков как украинские банки, так и обменники финкомпаний делают все возможное, чтобы сохранить широкий спред при покупке – продаже валюты.

Как пишет портал "Минфин", в большинстве обменников до конца недели валюта будет оставаться в следующих пределах:

доллар — от 20 копеек до 1 гривны (коридор купли и продажи от 40,00 до 41,00 гривны),

евро — от 25-30 копеек до 1,20 гривны (коридор купли и продажи от 42,50 до 44,05 гривны).

Доллар и евро сегодня

В последние дни курс валют демонстрирует неудержимое, но уверенное удешевление. В частности, в среду, 1 февраля, американскую валюту покупают за 40,30 гривны, а курс продаж составляет 40,40 гривен.

Что касается "черного" курса евро, то цены сегодня будут такими:

покупка — 43,40 гривны,

продажа — 43,61 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению финансовых аналитиков, американская валюта будет продолжать дешеветь и в начале февраля. Предварительно отметка в 41 гривну за доллар пересечена не будет.