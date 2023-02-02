Доллар падает в цене: украинцам рассказали, чего ждать от курса до конца февраля

Украина пока имеет достаточно резервов, чтобы не допускать резких скачков на наличном рынке валюты

Ситуация с валютой в Украине до конца месяца будет демонстрировать стабильность. Она обусловлена тем, что у государства достаточный золотовалютный резерв, а также средства, полученные от западных союзников. Ожидаемая стоимость доллара США — 40-41 гривна.

Об этом "Фактам ICTV" рассказал финансовый эксперт Андрей Шевчишин. По словам эксперта, критический спрос на валюту в последнее время приостановился. Это также связано с тем, что украинцы перестали покупать за валюту электрооборудование: генераторы, аккумуляторы, домашние электростанции и т.д.

По мнению Шевчишина, единственным фактором, который сейчас способен повлиять на наличный курс доллара в Украине, — изменение политики Нацбанка, однако в феврале оно маловероятно.

Эксперт добавил, что до конца месяца американская валюта будет удерживаться на уровне 40-41 грн за один "зеленый"

Что с ценами сегодня

Доллар в Украине продолжает неспешно падать в цене. В частности, за последние сутки валюта просела на 15 копеек при покупке, и на 12 копеек — при продаже.

Так, согласно данным финансового портала "Минфин", наличная валюта в четверг, 2 февраля, будет стоить:

доллар (покупка/продажа) — 40,15 и 40,28 гривны.

и евро (покупка/продажа) 43,42 и 43,61 гривны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, стоит ли ждать резких скачков на валютном рынке в ближайшее время.

Также напомним, как экономист Олег Пендзин спрогнозировал ощутимое проседание цены валют в 2023 году.