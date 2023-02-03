Время воплощений желаний и использования потенциала: что можно делать в полнолуние во Льве 5 февраля

Общая атмосфера этого дня может быть очень напряженной

В воскресенье, 5 февраля, в 20:27 по киевскому времени нас ждет очередное полнолуние в зодиакальном знаке Лев. В этот раз спутник Земли будет достаточно сильно напряжен с Ураном, с другой стороны, будет иметь сильную поддержку от Марса.

Астролог Валентина Шликова объясняет, что общая атмосфера 5 февраля будет очень напряженной, социальная коммуникация выйдет из-под контроля и будет побуждать срочно что-то менять, куда-то бежать, включать режим суеты, или в голову будут приходить какие-то спонтанные мысли и решения — это негативные проявления.

"В плюсе очень важно сохранять холодный ум, включать аналитику и просчитывать возможные варианты развития событий для вас. При этом решительные действия тоже важны, но не на эмоциях, только после того, как все проанализировали", — подчеркивает астролог.

Что можно делать в полнолуние 5 февраля

Благоприятное время, чтобы проявить себя, свое творчество и индивидуальность, чтобы показать все это социуму и получить определенное признание. Не пренебрегаем творческим настроением, это может дать мощный поток возможностей. Продумайте уже сейчас, что такого классного для себя лично можно воплотить в воскресенье.

Весь информационный поток стараемся воспринимать с холодной головой. Главное, прислушиваться к себе и балансировать. Подумайте, что важно воплотить/сделать в ближайшее время, чтобы экологически использовать энергетический потенциал.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать в полнолуние 5 февраля. Это запреты, которые следует соблюдать, чтобы удача не покинула вас.