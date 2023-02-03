Час втілення бажань і використання потенціалу: що можна робити в повню у Леві 5 лютого

Загальна атмосфера цього дня може були дуже напруженою

У неділю, 5 лютого, о 20:27 за київським часом на нас чекає чергова повня у зодіакальному знаку Лев. Цього разу супутник Землі буде досить сильно напружений з Ураном, з іншого боку, буде мати сильну підтримку від Марса.

Астролог Валентина Шликова пояснює, що загальна атмосфера 5 лютого буде дуже напруженою, соціальна комунікація вийде із-під контролю та спонукатиме терміново щось змінювати, кудись бігти, включати режим метушні, або у голову приходитимуть якісь спонтанні думки та рішення — це негативні прояви.

"В плюсі вкрай важливо зберігати холодний розум, включати аналітику та прораховувати можливі варіанти розвитку подій для вас. При цьому рішучі дії теж важливі, але не на емоціях, тільки після того, як все проаналізували", — підкреслює астролог.

Що можна робити у повний Місяць 5 лютого

Сприятливий час для того, щоб проявити себе, свою творчість та індивідуальність, щоб показати все це соціуму та отримати певне визнання. Не нехтуємо творчим настроєм, це може дати потужний потік можливостей. Продумайте вже зараз, що такого класного для себе особисто можна втілити у неділю.

Весь інформаційний потік стараємось сприймати з холодною головою. Головне, прислухатись до себе і балансувати. Поміркуйте, що важливого слід втілити/зробити найближчим часом, щоб екологічно використати енергетичний потенціал.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити в повню 5 лютого. Це заборони, яких варто дотримуватися, щоб удача не покинула вас.