Курс доллара расти не будет: назван фактор, который снизит давление на гривну

Еще одна тенденция поможет снизить курс доллара

Сформировавшийся в феврале курс американской валюты в Украине сохранится примерно до двух месяцев и будет меняться в пределах от 39,5 до 41 гривны за доллар. Такой прогноз "Телеграфу" дал директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко.

Наряду с традиционными факторами стабильности гривны – учетной ставкой в 25%, официальным курсом в 36,6 грн и стабильной международной финансовой помощью в 3-4 млрд долл. ежемесячно, появился еще один благоприятный момент.

"Согласно обновленному инфляционному прогнозу НБУ, в 2023 году, по сравнению с прошлым годом, уровень инфляции может сократиться почти в 1,4 раза – с 26,6% до 18,7%. Другими словами, инфляционный фактор не станет отягчающим при формировании курса валют", — называет этот фактор Герман Марченко.

По его словам, скорее всего, в имеющихся экономических и довольно благоприятных условиях, колебания курса доллара будут находиться в допустимых для военного времени пределах в 1,5 гривны.

"Естественно, курс вряд ли будет статическим, на рынке возможны незначительные колебания, связанные с текущим уровнем спроса и предложения, но в пределах определенного "коридора". И следующая неделя не станет исключением: курс наличного доллара не опустится ниже 39,5 грн и не "прыгнет" свыше 41 грн", — предупреждает эксперт.

Напомним: по мнению директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, уже в ближайшее время курс доллара может упасть до 39,4 грн.