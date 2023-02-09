Курс долара не зростатиме: названо фактор, який знизить тиск на гривню

Ще одна тенденція допоможе знизити курс долара

Курс американської валюти, що сформувався в лютому в Україні, збережеться приблизно до двох місяців і змінюватиметься в межах від 39,5 до 41 гривні за долар. Такий прогноз "Телеграфу" надав директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко.

Поряд із традиційними факторами стабільності гривні – обліковою ставкою у 25%, офіційним курсом у 36,6 грн та стабільною міжнародною фінансовою допомогою у 3-4 млрд дол. щомісяця, з’явився ще один сприятливий момент.

"Згідно з оновленим інфляційним прогнозом НБУ, у 2023 році, порівняно з минулим роком, рівень інфляції може скоротитися майже в 1,4 раза — з 26,6% до 18,7%. Іншими словами, інфляційний фактор не стане обтяжуючим при формуванні курсу валют", — називає цей фактор Герман Марченко.

За його словами, швидше за все, в економічних і досить сприятливих умовах, коливання курсу долара будуть знаходитися в допустимих для військового часу межах 1,5 гривні.

"Звичайно, курс навряд чи буде статичним, на ринку можливі незначні коливання, пов’язані з поточним рівнем попиту та пропозиції, але в межах певного "коридора". І наступний тиждень не стане винятком: курс готівкового долара не опуститься нижче 39,5 грн. "стрибне" понад 41 грн", — попереджає експерт.

Нагадаємо: на думку директора департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, вже найближчим часом курс долара може впасти до 39,4 грн.