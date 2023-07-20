Верховный Суд отказался пересматривать свое предыдущее решение о признании финкомпании "Укринком" правопреемником "Укринбанка"

Банковское законодательство не предусматривает правопреемства в случае ликвидации банка

Большая Палата Верховного Суда приняла решение по делу №909/578/17 по кассационной жалобе ПАО "Украинская инновационная компания" к "Ивано-Франковскому облавтодору" и вернула дело в кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда для принятия окончательного решения.

Соответствующее решение на заседании 19 июля приняла Большая Палата Верховного Суда. Заседание вел секретарь Большой Палаты Виталий Уркевич.

Секретарь Большой Палаты Виталий Уркевич

Большая Палата ВС также не нашла правовых оснований для пересмотра предварительной судебной практики и оставила без рассмотрения жалобу ПАО "Укринком" об отступлении от предварительных правовых выводов, сделанных в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 10 декабря 2019 года. Тогда по делу N 925/698/16 по спору "Укринкома" с Первомайским МКК Большая Палата Верховного суда не признала ПАО "Укринком" правопреемником "Укринбанка".

Заседание Большой Палаты ВС

Постановление по делу №909/578/17 вступило в законную силу с момента его оглашения, является окончательным, обжалованию не подлежит.

Как писал ранее "Бизнес Телеграф", в 2019 году Большая Палата Верховного Суда уже принимала решение в споре между "Укринкомом" и бывшим клиентом "Укринбанка" — ПАО "Первомайский молочноконсервный комбинат" по делу N 925/698/16.

"Укринком", называя себя правопреемником банка, отступил право требования финансовой компании к ПМКК. В свою очередь финансовая компания по полученному праву пыталась взыскать средства с ПМКК по кредитным договорам, которые комбинат заключил с ныне находящимся в состоянии ликвидации "Укринбанком".

10 декабря 2019 года Большая Палата Верховного Суда приняла решение №925/698/16 , которым отказала финансовой компании в удовлетворении исковых требований. В данном решении Суд установил, что "Укринком" не приобрел права "Укринбанка", следовательно, не является его правопреемником. Кроме того, признал договоры об уступке прав требования, заключенные между "Укринкомом" и финансовой компанией, ничтожными.

Тогда же Верховный Суд четко указал, что банковское законодательство не предусматривает правопреемства в случае ликвидации банка.