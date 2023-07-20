Верховний Суд відмовився переглядати своє попереднє рішення про визнання фінкомпанії "Укрінком" правонаступником "Укрінбанку"

Банківське законодавство не передбачає правонаступництва у разі ліквідації банку

Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення у справі №909/578/17 за касаційною скаргою ПАТ "Українська інноваційна компанія" до "Івано-Франківського облавтодору" і повернула справу до касаційного господарського суду у складі Верховного Суду для ухвалення остаточного рішення.

Відповідне рішення під час засідання 19 липня ухвалила Велика Палата Верховного Суду. Засідання вів секретар Великої Палати Віталій Уркевич.

Секретар Великої Палати Віталій Уркевич

Велика Палата ВС також не знайшла правових підстав для перегляду попередньої судової практики та залишила без розгляду скаргу ПАТ "Укрінком" щодо відступу від попередніх правових висновків, зроблених у постанові Великої Палати Верховного Суду від 10 грудня 2019 року. Тоді у справі N 925/698/16 щодо спору "Укрінкому" з Первомайським МКК Велика Палата Верховного Суду не визнала ПАТ "Укрінком" правонаступником "Укрінбанку".

Засідання Великої Палати ВС

Ухвала у справі №909/578/17 набрала законної сили з моменту її оголошення, є остаточною, оскарженню не підлягає.

Як писав раніше "Бізнес Телеграф", в 2019 році Велика Палата Верховного Суду вже ухвалювала рішення у спорі між "Укрінкомом" та колишнім клієнтом "Укрінбанку" — ПАТ "Первомайський молочноконсервний комбінат" у справі N 925/698/16.

"Укрінком", називаючи себе правонаступником банку, відступив право вимоги фінансовій компанії до ПМКК. Своєю чергою фінансова компанія за отриманим правом намагалась стягнути кошти з ПМКК по кредитних договорах, які комбінат уклав з "Укрінбанком", що наразі перебуває у стані ліквідації.

10 грудня 2019 року Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення № 925/698/16 , яким відмовила фінансовій компанії у задоволенні позивних вимог. У даному рішенні Суд встановив, що "Укрінком" не набув прав "Укрінбанку", отже, не є його правонаступником. Крім того, визнав договори про відступлення прав вимоги, укладені між "Укрінкомом" та фінансовою компанією, нікчемними.

Тоді ж Верховний Суд чітко зазначив, що банківське законодавство не передбачає правонаступництва у разі ліквідації банку.