В аннексированном Севастополе продают вина и коньяки из Грузии и Армении

Фото из местных магазинов прислали крымчане

В магазинах Севастополя продают винодельческую продукцию из Грузии и Армении. В частности, фотографии из магазинов "Точка" и "Фреш маркет" передали "Бизнес Телеграфу" местные жители.

Как свидетельствуют фото, на полках указанных магазинов размещены грузинские вина торговых марок "Мизандари "Хванчкара", "Мизандари "Ахашени", "Тамада Мукузани"", "Тамада Цинандали", "Тамада Саперави", Pirosmani, ELIBO.

Также там присутствуют коньячные бренды "Греми", "Варцихе", "Верийская легенда", "Berikoni", "Коньяк Грузинский".

Армения реализует в Крым продукцию торговых марок "Арарат", "Ной", "Вершина Армении".

"Это демонстрирует тройные стандарты действительно недружественных нам производителей Грузии и Армении, которые реализуют свою продукцию в россии, украинском Крыму и Украине". Поэтому мы настаиваем на санкциях против этих компаний и их владельцев в Украине. Пришла пора навести порядок в этом вопросе", — комментирует "Бизнес Телеграфу" генеральный директор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко.

По его данным, в 2022 году Грузия и Армения реализовали в Украине 7500 тонн винной продукции на сумму свыше 17,2 млн долларов. "Эти полки понадобились бы нашим производителям, которые сильно пострадали от российской агрессии. Достаточно вспомнить виноградники Таврии, Николаевщины, Одесчины. Европейские производители могли бы также занять эту нишу, которые нам дружественны и помогают Украине одерживать победу", — говорит Кучеренко.

Напомним, 27 марта 2014 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН Крым и Севастополь признаны аннексированными россией. Резолюцию поддержали 100 стран. Против проголосовали 11 стран, в том числе Беларусь и Армения.