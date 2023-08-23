"Нам нужны мгновенные меры против пособий Кремля" — Укрвинпром о запрете винодельческой продукции из Грузии и Армении

В 2022 году недружественные производители вина заработали в Украине более $17 млн и продали более 7 500 т продукции

Полтора года в Украине идет большая война, а на полках наших магазинов до сих пор куча вина и бренди грузинских и армянских предприятий, которые открыто поддерживают политику путина и зарабатывают миллионы долларов в России. Как этому пытаются помешать украинские производители вина, и что у них получается "Бизнес Телеграф" расспросил генерального директора корпорации "Укрвинпром" Владимира Кучеренко.

Что чиновники думают о запрете винодельческой продукции из Грузии и Армении?

Владимир, Укрвинпром настаивает на защите нашего рынка от винодельческой продукции производителей из Грузии и Армении, которые не перестали поставлять продукцию в РФ после полномасштабного вторжения в Украину. Что об этом думают во властных кабинетах?

Мы обратились в Министерство экономики Украины с запросом о введении специальной пошлины на импорт такой продукции. Нам пришел ответ, что отсутствуют правовые основания для применения специальной пошлины на эти товары происхождением из Республик Армения и Грузия. К тому же эти страны являются членами Всемирной торговой организации (ВТО). И Украина, как член ВТО, должна соблюдать условия свободной торговли. Но министерство напомнило, что мы можем обратиться к нему с просьбой начать расследование, если есть доказательства того, что импорт соответствующей продукции носит характер демпингового, растущего или субсидированного и причиняет вред национальному товаропроизводителю.

В какие ведомства обращался Укрвинпром? Какие ответы получили?

Не буду называть ведомства, чтобы этим не воспользовались те, против кого должны ввести санкции. Но будьте уверены, мы работаем над этим вопросом. Все вроде бы поддерживают нас в устных разговорах. Все патриоты на словах. Но нужно понимать, что экономический фронт не менее важен, чем военный фронт. Здесь неуместен подход хамелеона. Если ты друг Украины, то будь с Украиной. Мы за дружеские отношения. Мы не против того, чтобы рядом с украинской продукцией на полках стояла другая продукция. Но если мы видим, что выручка от этой продукции направляется на поддержку производства снарядов или ракет, прилетающих по мирным городам, это нужно прекратить.

Санкции вместо пошлины, почему?

В июне вы добивались спецпошлины в 50% на импорт винодельческой продукции из Грузии и Армении. Сейчас говорите о санкциях. Почему изменили подход?

Введение спецпошлины предполагает длительное расследование, привлечение дорогого юридического сопровождения. Это долгий путь и дорогостоящий для производителей, пострадавших от вторжения россии на нашу землю и потерявших много виноградных площадей. Это длится уже полтора года, и нам нужны мгновенные меры против пособий Кремля.

Насколько быстрым может быть эффект от санкций?

Мы соглашаемся с позицией Минэкономики, что нужно выполнять правила ВТО, в которую входит Украина. С другой стороны, мы говорим не о добросовестных, дружественных нам компаниях, которые перестали поставлять свою продукцию в страну-агрессор. Речь идет как раз о тех предприятиях, которые до сих пор присутствуют на рынке российской федерации, платят налоги, поставляют продукцию даже в Крым. Поэтому подчеркиваю: мы ни в коем случае не хотим нарушать нормы международного права. Но для этих компаний нужны решительные и кардинальные решения.

Так вы отказались от идеи введения спецмер?

Это направление защиты имеет право на жизнь, потому что мы видим, что импорт, и не только грузинской, армянской, но и европейской продукции, носит растущий, демпинговый и субсидированный характер. Но мы понимаем, насколько долговременная это история: расследование, доказательства… Мы не отказываемся от этого направления. Но сейчас необходимо привлечь другой, более оперативный и справедливый механизм, а именно введение санкций. Дальше пойдем другим путем. Но сейчас винодельческая отрасль не в том состоянии, чтобы тратиться на дорогие услуги. К несчастью.

Надеетесь, что компетентные органы пойдут на встречу и введут санкции?

Отрасли нужно решение уже сейчас. Второй год большой войны. Мы видим правовое невежество, тройные стандарты и предательство казалось бы дружественных к нам стран. Производители этих стран нивелируют принципы добропорядочности, нравственности. Игнорируют демократические принципы поддержки Украины. И это в то время как мировые компании отказываются от больших заработков в России и покидают этот рынок. Только не виноделы Грузии и Армении. На наших полках почему-то присутствует продукция, массово представленная на российском рынке, в том числе в Крыму. У нас есть фотоподтверждение — вина и коньяки в магазинах Севастополя из Грузии и Армении.

О сопротивлении санкциям лоббистов

Чувствуете лобби этих недружественных производителей в Украине?

Конечно! Мы в обращениях к государственным органам показали факты: кто, каким образом, какие торговые марки, какие заводы, владельцы непосредственно злоупотребляют нашими дружескими отношениями. И странным образом наши официальные письма терялись несколько раз, даже на самом высоком правительственном уровне. К сожалению, мы пока живем не в том демократическом обществе, где отсутствует коррупция. И у нас достаточно желающих помочь недобросовестным грузинам и недобросовестным армянам остаться на нашем рынке.

О долях на рынке Украины и России недружественных грузин и армян

Какую долю на украинском рынке занимают грузинские и армянские производители, спонсируемые Кремлем?

Эта доля невелика. Но здесь речь не о цифрах. Отмечаю, пусть это будет 5-10% рынка, но почему в Украине должны присутствовать производители, реализующие свою продукцию в Крым и Россию? Это вопрос национального достоинства. А мы о цифрах. Пока мы будем считать долю на рынке, наши магазины продают эту продукцию. Кто имеет выручку? Кого мы поддерживаем? Кого мы обманываем?

Так вы делали какие-то расчеты, сколько получают друзья Кремля в Украине?

По нашим подсчетам в 2022 году импорт вин из Грузии и Армении, в том числе работающих на рынке врага компаний, превысил 7 500 т продукции на сумму 17,2 млн долларов. При этом доля Грузии в этом импорте превалирует.

Национальное управление статистики Грузии посчитало, что с 2012 по 2022 год Грузия увеличила выручку от поставок вин в Россию в 2,8 раза до 161 млн долларов, реализовав агрессору 253 млн бутылок прошлого года. Российский рынок обеспечил грузинам 64% экспорта. Есть перечень производителей, которые финансируют прокремлевский режим в Грузии.

Это красноречивая статистика, которой достаточно, чтобы сделать выводы. Поэтому время санкций пришло. Надо наконец-то навести порядок в этом вопросе. Соответствующие обращения в центральные органы власти мы подали.

Какой эффект ожидаете от санкций?

Санкции станут мощным сигналом, что мы готовы давать отпор врагу не только на поле боя. Россияне не будут на нашем рынке зарабатывать средства для изготовления ракет. Наша принципиальность в этом должна ощутить мир, помогающий внедрять санкции. Поэтому санкции должны быть осуществлены Советом Национальной Безопасности, Службой безопасности Украины. Они должны быть поддержаны не только межведомственной группой, Минэкономики, но и одобрены Офисом Президента. Иначе о каком Дне украинского вина по Указу Президента мы можем говорить, когда на нашем рынке торгуют вином те, кто поддерживает Россию?

Кто потенциально готов занять нишу недружественных нам компаний-производителей?

Конечно, полки понадобились бы нашим производителям, которые сильно пострадали от российской агрессии. Достаточно упомянуть виноградники Таврии, Николаевщины, Одесщины. Есть немало европейских производителей, которые к нам дружны и помогают Украине одерживать победу. Они также могли бы увеличить продажи. Если мы формируем новые правила игры, новое государство с евроинтеграционными подходами, закон должен быть один для всех. И санкции для тех, кто спонсирует агрессора.