Бокал предательства: как льготный импорт вина и бренди стал политической взяткой кремля для Грузии и Армении

Закавказские винодельческие компании, зарабатывающие на поставках в государство-агрессор, щедро финансируют пророссийских политиков в своих странах. Справедливо ли, что в то же время их бренды представлены на полках украинских супермаркетов?

Война между Россией и Украиной получила неожиданное отражение на рынке вина. Ассоциация виноградарей и виноделов рф инициировала введение спецпошлины размером 50% на импорт вина из так называемых "недружественных стран". Их перечень официально утверждается правительством государства-агрессора и сегодня включает 49 стран. Кроме всех стран — членов ЕС и США, конечно, есть в этом списке и Украина.

В то же время украинское правительство прорабатывает инициативу Укрвинпрома (наибольшего объединения украинских винодельческих предприятий) по введению спецпошлин на вино, бренди и другие сброженные напитки из Грузии и Армении. Так совпало, что размер спецпошлины рассматривается также на уровне 50%. "Изучаем возможные экономические последствия такого решения", — сообщил "Бизнес Телеграфу" министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

Несмотря на то, что работанад проектом правительственного постановления по ограничению импорта вина из двух кавказских стран в Украину только стартовала, гендиректор Укрвинпрома Владимир Кучеренко убежден, что спецпошлина будет введена уже в ближайшее время. По его словам, ни один чиновник, с которым он обсуждал эту идею, не выступил против. "Для всех очевидно, что власти Грузии и Армении являются союзниками рф. Народы этих стран дружественно относятся к украинцам, но руководители государств зависимы от кремля. Ограничение импорта вина станет чувствительным для них и продемонстрирует твердую позицию Украины в отношении кремлевских прислужников", — отметил Кучеренко в комментарии "Бизнес Телеграфу".

Саперави с ароматом путина

Между тем Грузия вышла на первое место по объемам экспорта вина в российскую федерацию, вытеснив с этой позиции итальянцев. Доля грузинских тихих вин на рынке рф превысила 19%. Но больше всего поражает динамика поставок. За 2022 год Грузия увеличила объемы экспорта вина в россию на 63,7%, а в первом квартале 2023 года — еще в полтора раза. Прогнозные доходы грузинских поставщиков вина государству-агрессору в этом году превысят 200 миллионов долларов.

Нулевая пошлина и другие проявления лояльности кремля к импорту десятков миллионов литров саперави легко объясняются, если посмотреть на то, кому принадлежат компании-экспортеры. По данным грузинского мониторингового центра GMC, 8 из 10 крупнейших поставщиков связаны с правящей пророссийской партией "Грузинская мечта". В частности, двумя компаниями (ООО "Винодельческая компания "Дугладзе" и АО "Винодельческий завод "Котехи-Гурджаани") владеет брат основателя этой партии Бидзины Иванишвили — Александр. Значительную часть прибыли от винных поставок в россию он официально направляет на пожертвования партии "мечтателей".

В Грузии политические партии должны публиковать источники доходов. Так, стало известно, что публичными донорами дружественного кремля "Грузинской мечты" являются Джимшер Чхаидзе (ООО "Братья Асканели"), Зураб Чхаидзе (ООО "Традиционная винодельня "Кахри"), Вахтанг Каричашвили (ООО "Болеро энд Компани" и ООО "ГВМТ Груп"), Заал Дугладзе, Заза Кикабидзе (Georgian Wine Ltd), Нана Менабдишвили (ООО "Цинандали Старый Винодельческий завод"). Все эти компании удивительным образом почти одновременно получили гигантские заказы от крупнейших российских торговых сетей. Похоже, Москва традиционно использует политические взятки для обеспечения послушного политического режима в Тбилиси. На это указывает и динамика поставок грузинского вина в россию за последние 10 лет, которая удивительно совпадает с изменением отношения грузинских властей к кремлю.

Динамика экспорта вина из Грузии в рф. Источник: Factcheck.ge

Партия "Грузинская мечта" всячески избегает публичной поддержки Украины после широкомасштабного вторжения россиян в наше государство полтора года назад. На призыв из Киева заморозить российские активы в Грузии глава партии Ираклий Кобахидзе заявил , что "это требование выглядит как намерение открыть второй фронт", и рекомендовал украинским политикам заниматься собственными делами, а не советами его стране. В отношении кремля таких хамских заявлений руководящая партия Грузии себе не позволяет.

Участие грузинских компаний — экспортеров вина в финансировании откровенно пророссийской партии не мешает им зарабатывать в Украине. Практически все бренды упомянутых компаний представлены и в наших торговых сетях. К примеру, вина и коньяки Askaneli представлены в сетях АТБ, "Сильпо", "Фора" и маркетплейсе "Розетка". Совладелец ООО "Братья Асканели" Джимшер Чхаидзе пожертвовал 10 000 лари (на сегодняшний день — почти 4000 долларов) на "Грузинскую мечту", а директор Ираклий Углава — еще 35 000 лари (более 13 000 долларов). Два члена наблюдательного совета этой компании являются гражданами россии.

Незаконный коньяк с послевкусием измены

Льготный режим для вина и бренди стал политической взяткой кремля и для Армении. Здесь динамика роста поставок тоже впечатляет. За последние три года экспорт армянского "коньяка" в россию увеличился на 85%, с 29 до 54 миллионов долларов. Производство вина в этой кавказской стране благодаря открытой российской границе по итогам первого квартала 2023 года в годовом исчислении выросло на 74%.

В отличие от Грузии здесь владельцами многих алкогольных компаний являются французские инвесторы, что связано с большой армянской диаспорой во Франции. В целом, французы вкладывают немало средств в армянскую экономику. Но вопреки ожиданиям это никак не влияет на их желание торговать с государством-агрессором. За январь—май 2023 года экспорт Армении в россию вырос в 3,3 раза (!) в годовом исчислении и достиг $1,3 млрд.

Показательным примером стало майское заявление министра экономики Армении о прекращении поставок в россию продукции Ереванского коньячного завода. Это производитель знаменитого "коньяка" "Арарат". Этот бренд с 1998 года принадлежит французской группе Pernod Ricard. Она еще весной прошлого года объявила о выходе с российского рынка в знак солидарности с Украиной, на которую напали рашисты. Прекращение экспорта "Арарата" должно было стать продолжением этой политики французов. Но на самом деле, вопреки заявлениям, поставки продукции Ереванского коньячного завода не останавливались ни на день. Об этом сообщило ереванское агентство Медиамакс.

Как и в случае с Грузией, открытость рынка россии для армянской алкогольной продукции совпадает с прокремлевской политикой руководства этого государства. Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время недавнего визита в Чехию старательно избегал хоть намека на поддержку Украины в войне с россией. Хотя вопрос об этом журналисты ему задавали несколько раз. Понимая, что визит в Прагу рискует стать провальным, Пашинян выжал из себя странный монолог о нейтральности: "Получается, что мы ничьи союзники в этой ситуации, а значит, мы уязвимы. Кажется, что есть какой-то вариант избежать всех этих столкновений, но правда в том, что, чем сложнее ситуация, тем меньше становится поле для маневрирования. Мы уклоняемся не потому, что не имеем мнения о ситуации, а потому, о чем я уже говорил – наших проблем гораздо больше, они не позволяют нам быть более вовлеченными в решение других вопросов".

На то, что Армения и россия – союзники, прямо указывает военная база государства агрессора неподалеку от границы с Турцией, в Гюмри. Она расположена там с 1995 года, и правительство страны не предпринимает никаких попыток от нее избавиться.

Следует отметить, что армянские компании, зарабатывающие на поставках винной продукции государству-агрессору, широко представлены и в Украине. Уже упомянутый "коньяк" "Арарат" легко найти на полках всех крупных торговых сетей нашей страны. При этом нарушается запрет на использование понятия "коньяк" для названия продукции. Исключение из этого запрета на территории Украины провинция Коньяк сделала только для украинских производителей бренди. Импортный бренди в нашей стране называть коньяком незаконно, кроме того, который имеет происхождение из Франции.

Справедливое наказание

Грузия и Армения благодаря льготному режиму довели долю россии в экспорте винодельческой продукции в среднем до 70%. На Украину в зависимости от вида напитка приходится 7-10%. Это означает, что введение спецпошлины в 50%, удорожание вин и бренди из дружественных кремлю стран станет для них хоть и не критическим, но ощутимым.

Гендиректор Укрвинпрома Владимир Кучеренко считает, что это решение может стать не только справедливым наказанием кремлевской прислуги, но и поддержкой украинских виноделов. Ведь дешевая продукция из Армении и Грузии часто вытесняет с полок вино из Одесской, Херсонской и Николаевской областей. Эти регионы сейчас под обстрелами, но производство вина и коньяка там продолжается. Любая поддержка со стороны государства, в том числе путем ограничения импорта из пророссийских стран, для отечественных виноделов сейчас будет очень своевременной.