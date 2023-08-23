В анексованому Севастополі продають вина та коньяки з Грузії та Вірменії

Фото з місцевих магазинів надіслали кримчани

В магазинах Севастополя продають виноробну продукцію з Грузії та Вірменії. Зокрема, фотографії з магазинів "Точка" та "Фреш маркет" передали "Бізнес Телеграфу" місцеві жителі.

Як свідчать фото, на поличках вказаних магазинів розміщені грузинські вина торгових марок "Мизандари "Хванчкара", "Мизандари "Ахашени", "Тамада Мукузани", "Тамада Цинандали", "Тамада Саперави", Pirosmani, ELIBO.

Також там присутні коньячні бренди "Греми", "Варцихе", "Верийская легенда"", "Berikoni", "Коньяк Грузинский".

Вірменія реалізує в Крим продукцію торгових марок "Арарат", "Ной", "Вершина Армении".

"Це демонструє потрійні стандарти насправді недружніх до нас виробників Грузії та Вірменії, які реалізують свою продукцію в росії, українському Криму та Україні". Тому ми наполягаємо на санкціях проти цих компаній та їх власників в Україні. Прийшла пора навести лад в цьому питанні", — коментує "Бізнес Телеграфу" генеральний директор корпорації "Укрвинпром" Володимир Кучеренко.

За його даними, у 2022 році Грузія та Вірменія реалізували в Україні 7 500 тонн винної продукції на суму понад 17,2 млн доларів. "Ці полички знадобилися б нашим виробникам, які дуже сильно постраждали від російської агресії. Достатньо згадати виноградники Таврії, Миколаївщини, Одещини. Європейські виробники могли б також зайняти цю нішу, які до нас дружні й допомагають Україні здобувати перемогу", — каже Кучеренко.

Нагадаємо, 27 березня 2014 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН Крим та Севастополь визнано анексованими росією. Резолюцію підтримало 100 країн. Проти проголосували 11 країн, зокрема Білорусь та Вірменія.