Сумма выплат увеличена: сколько теперь будут получать лица, пострадавшие на производстве

Ответ можно найти в законе

В Украине у некоторых лиц есть шанс получить страховые выплаты, сумма которой зависела от двух факторов. Однако в таких выплатах произошли изменения.

Как говорится в законе "Об общеобязательном государственном социальном страховании", передает ПФУ, такое начисление исчислялось исходя из степени потери трудоспособности (в процентах) и исходя из среднемесячной заработной платы, которую человек получал до повреждения здоровья.

Теперь с 1 января этого года минимальная сумма такой выплаты в пересчете на 100 процентов потери профессиональной трудоспособности будет составлять не менее минимальной платы, то есть 7100 гривен.

А вот максимальный размер не должен быть больше четырех минимальных заработных плат — 28 400 гривен.

Следует заметить, если лицо подало заявление на начисление страховых выплат в январе, то первую сумму оно получит в феврале текущего года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что работодатели, принимающие на работу лиц со статусом ВПЛ и переселенцев с инвалидностью, могут рассчитывать на выплату в размере 24 и 48 тысяч гривен.