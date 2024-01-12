Пенсия вырастет на 22%: кто будет рассчитывать на увеличенные выплаты

Произошел рост минимальной заработной платы

В этом году некоторым пенсионерам поднимут пенсию. Индексация коснется и 65-летних лиц, получающих минимальный размер выплат.

Их ежемесячное начисление будет увеличено в два этапа, ведь они получают пенсии в размере минимум 40% от минимальной заработной платы. Об этом говорится на сайте Тернопольской областной военной администрации.

С 1 января в Украине вырос размер минимальной зарплаты до 7100 гривен, поэтому минимальная пенсия лиц этого возраста автоматически выросла с 2 680 до 2 840 гривен.

Однако будет еще второй этап индексации и его следует ждать в апреле. Во втором месяце весны минимальную зарплату снова поднимут до 8 тысяч гривен. Поэтому минимальная пенсия для 65-летних тоже автоматически вырастет до 3 200 гривен.

Поэтому за один год у 65-летних пенсии вырастут на 22%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые пожилые люди уже в этом году будут рассчитывать на увеличенную надбавку к своим ежемесячным пенсионным выплатам, сумма которой будет зависеть от размера прожиточного минимума для украинцев, потерявших трудоспособность.