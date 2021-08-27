Отвлекли внимание и ограбили: в Днепре посреди дня неизвестные украли 500 тысяч гривен из машины
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Ограбление произошло посреди дня.
В Днепре неизвестные украли из автомобиля пакет с 500 тысячами гривен.
Об этом пишет "Репортер".
Отмечается, что происшествие произошло на улице Тепличной около 15:20.
Деньги лежали в автомобиле Hyundai Tucson, за рулем которого находилась 36-летняя женщина. К ней подъехал другой автомобиль, предположительно "Опель" или "Хюндай", из которого выбежал мужчина примерно 45 лет.
Он начал провоцировать конфликтную ситуацию и громко кричать, вынудив женщину выйти из автомобиля. Его сообщник воспользовался замешательством и стащил пакет с деньгами.
После этого они скрылись, уехав в сторону "Днепровской брамы". Отмечается, что деньги принадлежали строительному кооперативу.
В городе объявлен "план перехват".
Как сообщалось ранее, в Харьковской области полиция разоблачила масштабную мошенническую схему, организованную 20-летним мужчиной, который на тот момент находился в СИЗО.
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