Укр

Отвлекли внимание и ограбили: в Днепре посреди дня неизвестные украли 500 тысяч гривен из машины

Автор
Г. Лубенец
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Отвлекли внимание и ограбили: в Днепре посреди дня неизвестные украли 500 тысяч гривен из машины Новость обновлена 27 августа 2021, 20:44

Ограбление произошло посреди дня.

В Днепре неизвестные украли из автомобиля пакет с 500 тысячами гривен.

Об этом пишет "Репортер".

Отмечается, что происшествие произошло на улице Тепличной около 15:20.

Деньги лежали в автомобиле Hyundai Tucson, за рулем которого находилась 36-летняя женщина. К ней подъехал другой автомобиль, предположительно "Опель" или "Хюндай", из которого выбежал мужчина примерно 45 лет.

Он начал провоцировать конфликтную ситуацию и громко кричать, вынудив женщину выйти из автомобиля. Его сообщник воспользовался замешательством и стащил пакет с деньгами.

После этого они скрылись, уехав в сторону "Днепровской брамы". Отмечается, что деньги принадлежали строительному кооперативу.

В городе объявлен "план перехват".

Как сообщалось ранее, в Харьковской области полиция разоблачила масштабную мошенническую схему, организованную 20-летним мужчиной, который на тот момент находился в СИЗО.

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