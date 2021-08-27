Відвернули увагу і пограбували: в Дніпрі посеред дня невідомі вкрали 500 тисяч гривень з машини

Пограбування сталося серед білого дня.

У Дніпрі невідомі вкрали з автомобіля пакет з 500 тисячами гривень.

Про це пише " Репортер ".

Відзначається, що пригода сталася на вулиці Тепличній близько 15:20.

Гроші лежали в автомобілі Hyundai Tucson, за кермом якого перебувала 36-річна жінка. До неї під’їхав інший автомобіль, ймовірно "Опель" або "Хюндай", з якого вибіг чоловік приблизно 45 років.

Він почав провокувати конфліктну ситуацію і голосно кричати, змусивши жінку вийти з автомобіля. Його спільник скористався розгубленістю і стягнув пакет з грошима.

Після цього вони зникли, виїхавши в сторону "Дніпровської брами". Відзначається, що гроші належали будівельному кооперативу.

У місті оголошено "план перехоплення".

Як повідомлялося раніше, в Харківській області поліція викрила масштабну шахрайську схему, організовану 20-річним чоловіком, який на той момент перебував у СІЗО.