На Днепропетровщине "отремонтировали" стояк водоснабжения стяжками: фото насмешило сеть

Ремонт надежный, как швейцарские часы.

В городе Каменское, что в Днепропетровской области, ремонтники отличились необычным подходом к решению проблемы протекающего стояка водоснабжения.

Фотографией поделился телеграм-канал "Ху**ое Каменское".

"Курская 63, стояк с холодной водой. Оцените этот мощный ремонт", — говорится в подписи к фото.

Как видно на снимке, место течи было изолировано куском, по всей видимости, резины, которую зафиксировали тремя хомутами.

Ремонт стояка в Каменском

Соответствующий креатив не мог обойти стороной внимание пользователей сети.

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