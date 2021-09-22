Укр

На Днепропетровщине "отремонтировали" стояк водоснабжения стяжками: фото насмешило сеть

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Ремонт надежный, как швейцарские часы.

В городе Каменское, что в Днепропетровской области, ремонтники отличились необычным подходом к решению проблемы протекающего стояка водоснабжения.

Фотографией поделился телеграм-канал "Ху**ое Каменское".

"Курская 63, стояк с холодной водой. Оцените этот мощный ремонт", — говорится в подписи к фото.

Как видно на снимке, место течи было изолировано куском, по всей видимости, резины, которую зафиксировали тремя хомутами.

Ремонт стояка в Каменском
Ремонт стояка в Каменском

Соответствующий креатив не мог обойти стороной внимание пользователей сети.

Как сообщалось ранее, в Харькове старушка завалила свою квартиру горами мусора и завела многочисленных кошек. Во время уборки волонтеры вынесли более сотни мусорных пакетов, но смогли лишь освободить вход в помещение.

Теги:
#Днепропетровская область #Ремонт #Капитальный ремонт #Каменское
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