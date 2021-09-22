На Днепропетровщине "отремонтировали" стояк водоснабжения стяжками: фото насмешило сеть
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Ремонт надежный, как швейцарские часы.
В городе Каменское, что в Днепропетровской области, ремонтники отличились необычным подходом к решению проблемы протекающего стояка водоснабжения.
Фотографией поделился телеграм-канал "Ху**ое Каменское".
"Курская 63, стояк с холодной водой. Оцените этот мощный ремонт", — говорится в подписи к фото.
Как видно на снимке, место течи было изолировано куском, по всей видимости, резины, которую зафиксировали тремя хомутами.
Соответствующий креатив не мог обойти стороной внимание пользователей сети.
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