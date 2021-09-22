На Дніпропетровщині "відремонтували" стояк водопостачання стяжками: фото насмішило мережу
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Ремонт надійний, як швейцарський годинник.
У місті Кам’янське, що в Дніпропетровській області, ремонтники відзначилися незвичайним підходом до розв'язання проблеми протікання стояка водопостачання.
Фотографією поділився телеграм-канал "Ху ** е Кам’янське ".
"Курська 63, стояк з холодною водою. Оцініть цей потужний ремонт", — йдеться у підписі до фото.
Як видно на знімку, місце течі було ізольовано шматком, по всій видимості, гуми, яку зафіксували трьома хомутами.
Відповідний креатив не міг обійти стороною увагу користувачів мережі.
Як повідомлялося раніше, в Харкові старенька завалила свою квартиру горами сміття і завела численних кішок. Під час прибирання волонтери винесли більше сотні сміттєвих пакетів, але змогли лише звільнити вхід в приміщення.
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