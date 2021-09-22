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На Дніпропетровщині "відремонтували" стояк водопостачання стяжками: фото насмішило мережу

Автор
Геннадій Лубенець
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Ілюстративне зображення
Ілюстративне зображення

Ремонт надійний, як швейцарський годинник.

У місті Кам’янське, що в Дніпропетровській області, ремонтники відзначилися незвичайним підходом до розв'язання проблеми протікання стояка водопостачання.

Фотографією поділився телеграм-канал "Ху ** е Кам’янське ".

"Курська 63, стояк з холодною водою. Оцініть цей потужний ремонт", — йдеться у підписі до фото.

Як видно на знімку, місце течі було ізольовано шматком, по всій видимості, гуми, яку зафіксували трьома хомутами.

Ремонт стояка в Кам’янському
Ремонт стояка в Кам’янському

Відповідний креатив не міг обійти стороною увагу користувачів мережі.

Як повідомлялося раніше, в Харкові старенька завалила свою квартиру горами сміття і завела численних кішок. Під час прибирання волонтери винесли більше сотні сміттєвих пакетів, але змогли лише звільнити вхід в приміщення.

Теги:
#Дніпропетровська область #Ремонт #Капітальний ремонт #Кам'янське
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