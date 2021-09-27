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Украинские инженеры помогали России налаживать энергоснабжение Крыма

Автор
Елена Волкова
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Автор
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Сотрудники СБУ провели обыски и открыли уголовное производство: фигурантам грозит до 8 лет тюрьмы Новость обновлена 27 сентября 2021, 15:38
Сотрудники СБУ провели обыски и открыли уголовное производство: фигурантам грозит до 8 лет тюрьмы

Один из контрактов от оккупантов Крыма был на сумму в 260 млн рублей

Сотрудники СБУ разоблачили сотрудников конструкторского бюро Днепра, которые помогали крымским оккупантам модернизировать объекты полуострова и зарабатывали на этом миллионы.

По информации пресс-службы ведомства, жители Днепра создали несколько компаний в РФ и под таким прикрытием работали с провозглашенными "властями" оккупированного Крыма.

Они заключали крупные контракты с россиянами, один из которых составил около 260 млн рублей (95,268 млн гривен). А в числе их проектов — реконструкции АО "КрымТЭЦ": "Симферопольской ТЭЦ", "Камыш-Бурунской ТЭЦ" и ​​"ТЭЦ Сакских тепловых сетей". 

По итогу обысков в СБУ открыли уголовное производство по факту "финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины". Санкция предусматривает до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, политолог из Крыма Иван Мезюхо, который после оккупации полуострова переметнулся на сторону врагов, заявил, что Крым сейчас превращен в "укрепленный форпост". По мнению политолога, именно поэтому у Украины якобы нет шансов его захватить.

Теги:
#СБУ #Крым #Днепр #Конструкторское бюро
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