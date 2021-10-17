Укр

Спустя три дня поисков под Днепром нашли мертвым пропавшего мужчину

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
86
Сергей Роик Новость обновлена 17 октября 2021, 19:58
Сергей Роик

Деталей о смерти мужчины пока не поступало.

В Каменском (Днепропетровская область) нашли мертвым мужчину 1984 года рождения, которого разыскивали в течение трех дней.

Об этом сообщает телеграм-канал "Ху**ое Каменское".

"Пропавший 3-е суток назад Сергей Роик найден мертвым — данные из чата добровольно-поисковой группы "Милена", — говорится в сообщении.

Согласно данным полиции области, мужчина утром 14 октября поехал на работу на улицу Тритузную на своем автомобиле ВАЗ-2109 и исчез.

16 октября его автомобиль был найден в районе канала "Днепр-Донбасс" возле села Шульговка.

О том, что стало причиной смерти не сообщается. В сети уже появились предположения, что его могли убить из-за машины, однако пока никаких официальных комментариев по этому поводу не поступало.

Как сообщалось ранее, в Черниговской области 3 октября исчез 21-летний парень, его нашли убитым лишь спустя две недели. Как оказалось он распивал алкогольные напитки с 23-летним односельчанином, с которым позже возник внезапный конфликт. Подозреваемого в убийстве уже задержали.

Теги:
#Днепропетровская область #Каменское
ОБСЕ
В регионах
Оккупанты третий день терроризируют наблюдателей ОБСЕ на Донбассе: миссию приостановили
Дата публикации
Дата публикации
Категория
ОБСЕ
Оккупанты третий день терроризируют наблюдателей ОБСЕ на Донбассе: миссию приостановили
Дата публикации
Категория
Заседание СНБО
От СНБО ждали решений, связанных с нуждами граждан, а дождались непонятной стратегии, - юрист
Дата публикации
Категория
Чиновник умер, якобы упав с лестницы на собственной даче
СМИ назвали имя загадочно умершего в Киеве дипломата — но есть загвоздка
Дата публикации
Категория
В ближайшие дни в Украине похолодает
Ряд областей Украины ждут заморозки и резкое потепление
Дата публикации
Категория
Карантин в Запорожье существенно усилят
Запорожье переходит в "красную" зону: когда и какие ограничения будут действовать