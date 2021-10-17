Через три дні пошуків під Дніпром знайшли мертвим зниклого чоловіка

Деталей про смерть чоловіка поки не надходило.

У Кам’янському (Дніпропетровська область) знайшли мертвим чоловіка 1984 року народження, якого розшукували протягом трьох днів.

Про це повідомляє телеграм-канал "Ху**е Кам’янське".

"Зниклий 3 доби тому Сергій Роїк знайдений мертвим — дані з чату добровільно-пошукової групи "Мілена", — йдеться в повідомленні.

Згідно з даними поліції області, чоловік вранці 14 жовтня поїхав на роботу на вулицю Тритузна на своєму автомобілі ВАЗ-2109 і зник.

16 жовтня його автомобіль був знайдений в районі каналу "Дніпро-Донбас" біля села Шульговка.

Про те, що стало причиною смерті не повідомляється. У мережі вже з’явилися припущення, що його могли вбити через машину, проте поки ніяких офіційних коментарів з цього приводу не надходило.

Як повідомлялося раніше, в Чернігівській області 3 жовтня зник 21-річний хлопець, його знайшли вбитим лише через два тижні. Як виявилося він розпивав алкогольні напої з 23-річним односельцем, з яким пізніше виник раптовий конфлікт. Підозрюваного у вбивстві вже затримали.