Укр

В Днепре огромная баржа врезалась в остров (видео и фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Баржа врезалась в остров в Днепре Новость обновлена 31 октября 2021, 12:01
Баржа врезалась в остров в Днепре

Авария судна произошла из-за осложнений погодных условий

В городе Днепр произошло чрезвычайное происшествие — в районе пляжа "Лесопарк" в остров врезалась огромная баржа. По предварительной информации, виной всему стала непогода.

Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщил Telegram-канал "Ху***й Днепр".

На опубликованных кадрах, огромная баржа стоит посреди реки, а ее "хвост" застрял в небольшом острове. Рушить с места судну не удается. По всей видимости доставать его придется другим кораблям.

По предварительной информации, баржа сбилась с курса из-за густого тумана, спустившегося на реку. Это и послужило тому, что судно врезалось в остров.

Информации от официальных источников на момент выхода новости не поступало. Также неизвестно, произошли ли сбои из-за аварии баржи в движении другого водного транспорта.

Тем временем очевидцы публикуют последствия аварии в Днепре:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в городе Черноморск Одесской области иностранный корабль протаранил причал. Судно не успело вовремя затормозить и протаранило носовой частью причал №18 порта Черноморска.

Теги:
#Авария #Днепр #Баржа
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