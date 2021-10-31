В Днепре огромная баржа врезалась в остров (видео и фото)

Авария судна произошла из-за осложнений погодных условий

В городе Днепр произошло чрезвычайное происшествие — в районе пляжа "Лесопарк" в остров врезалась огромная баржа. По предварительной информации, виной всему стала непогода.

Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщил Telegram-канал "Ху***й Днепр".

На опубликованных кадрах, огромная баржа стоит посреди реки, а ее "хвост" застрял в небольшом острове. Рушить с места судну не удается. По всей видимости доставать его придется другим кораблям.

По предварительной информации, баржа сбилась с курса из-за густого тумана, спустившегося на реку. Это и послужило тому, что судно врезалось в остров.

Информации от официальных источников на момент выхода новости не поступало. Также неизвестно, произошли ли сбои из-за аварии баржи в движении другого водного транспорта.

Тем временем очевидцы публикуют последствия аварии в Днепре:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в городе Черноморск Одесской области иностранный корабль протаранил причал. Судно не успело вовремя затормозить и протаранило носовой частью причал №18 порта Черноморска.