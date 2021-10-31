У Дніпрі величезна баржа врізалася в острів (відео та фото)

Аварія судна сталася через ускладнення погодних умов

У місті Дніпро сталася надзвичайна подія – в районі пляжу "Лісопарк" в острів врізалася величезна баржа. За попередньою інформацією, виною всьому стала негода.

Про це у неділю, 31 жовтня, повідомив Telegram-канал "Ху*** Дніпро".

На опублікованих кадрах, величезна баржа стоїть посеред річки, а її хвіст застряг у невеликому острові. Рушити з місця судну не вдається. Очевидно діставати його доведеться іншим кораблям.

За попередньою інформацією, баржа збилася з курсу через густий туман, що спустився на річку. Це і послужило тому, що судно врізалося в острів.

Інформації від офіційних джерел на момент виходу новин не надходило. Також невідомо, чи сталися збої через аварію баржі в русі іншого водного транспорту.

Тим часом очевидці публікують наслідки аварії у Дніпрі:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у місті Чорноморськ Одеської області іноземний корабель протаранив причал. Судно не встигло вчасно загальмувати та протаранило носовою частиною причал №18 порту Чорноморська.