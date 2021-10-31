Рус

У Дніпрі величезна баржа врізалася в острів (відео та фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
116
Баржа врізалася в острів у Дніпрі Новина оновлена 31 жовтня 2021, 12:01
Баржа врізалася в острів у Дніпрі

Аварія судна сталася через ускладнення погодних умов

У місті Дніпро сталася надзвичайна подія – в районі пляжу "Лісопарк" в острів врізалася величезна баржа. За попередньою інформацією, виною всьому стала негода.

Про це у неділю, 31 жовтня, повідомив Telegram-канал "Ху*** Дніпро".

На опублікованих кадрах, величезна баржа стоїть посеред річки, а її хвіст застряг у невеликому острові. Рушити з місця судну не вдається. Очевидно діставати його доведеться іншим кораблям.

За попередньою інформацією, баржа збилася з курсу через густий туман, що спустився на річку. Це і послужило тому, що судно врізалося в острів.

Інформації від офіційних джерел на момент виходу новин не надходило. Також невідомо, чи сталися збої через аварію баржі в русі іншого водного транспорту.

Тим часом очевидці публікують наслідки аварії у Дніпрі:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у місті Чорноморськ Одеської області іноземний корабель протаранив причал. Судно не встигло вчасно загальмувати та протаранило носовою частиною причал №18 порту Чорноморська.

Теги:
#Аварія #Дніпро #Баржа
В Україні зростає кількість госпіталізацій
Україна
Кількість одужань впала майже вдвічі: статистика коронавірусу в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В Україні зростає кількість госпіталізацій
Кількість одужань впала майже вдвічі: статистика коронавірусу в Україні
Дата публікації
Категорія
Виборчі дільниці з самого ранку працюють на повну
У Харкові обирають нового мера: головне (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Олександра Заріцька
Солістка KAZKA Олександра Заріцька: "Людина будь-якої комплекції, статі, віросповідання може танцювати, якщо захоче"
Дата публікації
Категорія
Україна перейшла на зимовий час
В Україні перевели годинник: котра зараз година у Києві
Дата публікації
Категорія
Що відбувається з економікою України на тлі зростання захворюваності на коронавірус
Економіст Борис Кушнірук: Українські локдауни – неефективні та є частиною загального хаосу