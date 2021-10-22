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У Чорноморську іноземний корабель протаранив причал (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Тепер корабель під прапором Палау потребує ремонту Новина оновлена 22 жовтня 2021, 13:23
Тепер корабель під прапором Палау потребує ремонту

Судно прибуло з Туреччини і пробило носовою частиною причал №18 в Чорноморську

У Чорноморську Одеської області 22 жовтня сталася аварія в однойменному порту. Корабель для перевезення генеральних вантажів HAKSA, який прибув в Україну з Туреччини під прапором країни Палау (держава-архіпелаг в Мікронезії в західній частині Тихого океану) зіткнувся з причалом.

Про це пише портал USM.

Корабель не загальмував вчасно і трапилася аварія
Корабель не загальмував вчасно і трапилася аварія

За попередньою інформацією, судно не встигло загальмувати і протаранило носовою частиною причал №18 порту Чорноморська. Масштаб ушкоджень можна розглянути на фото. Цілком ймовірно, ремонтувати корабель острівної держави Палау будуть в Україні.

Корабель отримав значні пошкодження
Корабель отримав значні пошкодження

Відзначимо, що HAKSA побудували ще в 1993 році. Він вміщує 3092 тонни вантажу, а довжина становить понад 86 метрів.

Нагадаємо, в Чорному морі нещодавно сталася надзвичайна подія на судні ВМС України, внаслідок якої виявилися затопленими кілька відсіків. Аварійна ситуація з "Балтою" трапилася внаслідок погіршення погодних умов. У підсумку, судно поставили на якір, а для його порятунку було відправлено вісім кораблів і катерів, а також чотири одиниці авіації.

Теги:
#Чорне море #Корабель #Одеська область #Причал #Чорноморськ
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