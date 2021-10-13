У Чорному морі сталося серйозне НП на українському військовому кораблі: подробиці (фото)

На судні U811 "Балта" у Чорному морі сталася аварія.

У Чорному морі сталася надзвичайна подія на судні ВМС України, внаслідок якого виявилися затопленими кілька відсіків.

Про це повідомив у Фейсбук головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, аварійна ситуація сталася внаслідок погіршення погодних умов. Він вказав, що судно отримало пошкодження, проте не вказав які саме.

Залужний зазначив, що судно поставлено на якір, а для його порятунку було відправлено вісім кораблів і катерів, а також чотири одиниці авіації.

"Завдяки злагодженим та впевненим діям екіпажу корабля аварійну ситуацію вдалося стабілізувати. Загрози життю особового складу немає. Загрози втрати судна немає", — запевнив він.

Повідомлення Залужного

Водночас генерал Михайло Забродський повідомив, що йдеться про корабель розмагнічування U-811 "Балта", а подія трапилася неподалік від острова Зміїний.

"Надзвичайна ситуація на борту судна виникла близько 14 години назад. За інформацією від військовослужбовців ВМС ЗС України, судно втратило хід і має затопленими щонайменше два відсіки", — зазначив він.

Судно має 70 метрів в довжину і водотоннажність 2086 тонн. Екіпаж складає 45 осіб.

Корабель був побудований в 1987 році, а в рядах ВМС ЗСУ знаходиться з 1997 року. Крім того, Забродський вказує, що судно проходило достроковий ремонт в листопаді минулого року.

Він вказує, що роботи з порятунку судна ускладнюють складні погодні умови.

Пост Михайла Забродського

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Білому морі, біля берегів Мурманської області (РФ) затонуло судно "Фаворит". На борту знаходилося п’ять осіб.