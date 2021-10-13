В Черном море случилось серьезное ЧП на украинском военном корабле: подробности (фото)
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На судне U811 "Балта" в Черном море случилась авария.
В Черном море произошло ЧП на судне ВМС Украины, вследствие которого оказались затопленными несколько отсеков.
Об этом сообщил в Фейсбук главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
По его словам, аварийная ситуация случилась вследствие ухудшения погодных условий. Он указал, что судно получило повреждения, однако не указал какие именно.
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