В Черном море случилось серьезное ЧП на украинском военном корабле: подробности (фото)

На судне U811 "Балта" в Черном море случилась авария.

В Черном море произошло ЧП на судне ВМС Украины, вследствие которого оказались затопленными несколько отсеков.

Об этом сообщил в Фейсбук главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, аварийная ситуация случилась вследствие ухудшения погодных условий. Он указал, что судно получило повреждения, однако не указал какие именно.

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