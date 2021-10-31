Укр

В Днепре у маршрутки на ходу отпало колесо, владелец угрожал журналистам (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Проблема произошла с маршрутным такси №157 Новость обновлена 31 октября 2021, 14:16
Проблема произошла с маршрутным такси №157

Движение трамваев на участке с аварией было перекрыто на несколько часов

В Днепре один из автобусов, ездящих по маршруту №157, в субботу, 30 октября, во время следования лишился колеса. Журналистам, прибывшим на место происшествия, мешали нормально работать.

Подробности инцидента сообщает местное издание "Информатор".

Известно, что авария с маршруткой случилась после десяти вечера. На перекрестке улицы Шмидта и проспекта Пушкина общественный автобус успел вовремя притормозить, прежде чем его левое заднее колесо укатилось в сторону.

Из-за случившегося на этом участке дороги несколько часов было затруднено движение. Помимо прочего "пострадали" и трамваи, которые двигаются на этих улицах — автобус перекрыл их железнодорожные пути.

Проезд трамвая был невозможен
Проезд трамвая был невозможен

Информации о пострадавших среди людей нет. Однако такими едва не стали местные корреспонденты, приехавшие сфотографировать результаты аварии. 

После потери колеса маршрутку слегка "перекосило"
После потери колеса маршрутку слегка "перекосило"
Оставшаяся без колеса часть автобуса
Оставшаяся без колеса часть автобуса

Сообщается, что мужчина, назвавшийся "владельцем машины", непрозрачно намекал на то, что знает, куда можно "засунуть фотоаппарат". Также звучали угрозы разбить технику об асфальт.

Известно также, что инцидент удалось исчерпать без вмешательства правоохранителей — в итоге сломавшийся автобус отбуксировал с дороги эвакуатор.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что не так давно в Полтаве у маршрутки на полном ходу отпали сразу два колеса — момент успели запечатлеть на видео.

Теги:
#ДТП #Днепр #Маршрутка #Колесо
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