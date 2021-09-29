У полтавской маршрутки на ходу отпали два колеса, одно влетело в остановку с людьми: момент попал на видео

В сети переживают за полтавчан, которые оказались на остановке в момент прилета колеса

В Полтаве в среду, 29 сентября, произошло ЧП с участием маршрутки. Согласно записи видеорегистратора, у пассажирского автобуса на ходу одновременно отлетели два колеса, одно из которых на большой скорости влетело в остановку с людьми.

Согласно видео, которое опубликовал местный Телеграмм-канал, инцидент случился около 10:00 утра. По неизвестной причине у маршрутки отлетели оба левых колеса: переднее покатилось в направлении остановки, где стояли в ожидании транспорта люди. Травмировался ли кто-то в результате данного происшествия — неизвестно.

В паблике с иронией пишут, проезд в маршрутках в городе Полтава сейчас стоит по 8 грн и грядет подорожание до 10-ти. Люди возмущены из-за того, что за такой сервис хотят брать еще больше денег за проезд.

Напомним, поездка в Кирилловку на автобусе, у которого отлетело колесо, едва не обернулась трагедией для харьковчан.

Также мы писали, что под Киевом на Одесской трассе произошло ДТП с грузовиком, у которого на высокой скорости лопнуло колесо — момент также попал на видео.