Укр

У полтавской маршрутки на ходу отпали два колеса, одно влетело в остановку с людьми: момент попал на видео

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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У маршрутки отлетели сразу два колеса Новость обновлена 29 сентября 2021, 14:47
У маршрутки отлетели сразу два колеса

В сети переживают за полтавчан, которые оказались на остановке в момент прилета колеса

В Полтаве в среду, 29 сентября, произошло ЧП с участием маршрутки. Согласно записи видеорегистратора, у пассажирского автобуса на ходу одновременно отлетели два колеса, одно из которых на большой скорости влетело в остановку с людьми.

Согласно видео, которое опубликовал местный Телеграмм-канал, инцидент случился около 10:00 утра. По неизвестной причине у маршрутки отлетели оба левых колеса: переднее покатилось в направлении остановки, где стояли в ожидании транспорта люди. Травмировался ли кто-то в результате данного происшествия — неизвестно. 

В паблике с иронией пишут, проезд в маршрутках в городе Полтава сейчас стоит по 8 грн и грядет подорожание до 10-ти. Люди возмущены из-за того, что за такой сервис хотят брать еще больше денег за проезд.

Напомним, поездка в Кирилловку на автобусе, у которого отлетело колесо, едва не обернулась трагедией для харьковчан.

Также мы писали, что под Киевом на Одесской трассе произошло ДТП с грузовиком, у которого на высокой скорости лопнуло колесо — момент также попал на видео.

Теги:
#ДТП #Полтава #Маршрутка #Колесо
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