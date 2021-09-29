У полтавської маршрутки на ходу відпали два колеса, одне влетіло в зупинку з людьми: момент потрапив на відео

У мережі переживають за полтавчан, які опинилися на зупинці в момент прильоту колеса

У Полтаві в середу, 29 вересня, сталася надзвичайна подія за участю маршрутки. Згідно із записом відеореєстратора, у пасажирського автобуса під час руху одночасно відлетіли два колеса, одне з яких на великій швидкості влетіло в зупинку з людьми.

Згідно відео, яке опублікував місцевий Телеграм-канал, інцидент трапився близько 10:00 ранку. З невідомої причини у маршрутки відлетіли обидва лівих колеса: переднє покотилося в напрямку зупинки, де стояли в очікуванні транспорту люди. Чи травмувався хтось в результаті даної пригоди — невідомо.

У пабліку з іронією пишуть, що проїзд в маршрутках в місті Полтава зараз стоїть по 8 грн і гряде подорожчання до 10-ти. Люди обурені через те, що за такий сервіс хочуть брати ще більше грошей за проїзд.

Нагадаємо, поїздка в Кирилівку на автобусі, у якого відлетіло колесо, ледь не обернулася трагедією для харків’ян.

Також ми писали, що під Києвом на Одеській трасі сталася ДТП з вантажівкою, у якої на високій швидкості луснуло колесо — момент також потрапив на відео.