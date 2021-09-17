З сьогоднішнього дня з шансоном у маршрутках будуть боротися спеціально навчені люди: подробиці і фото

Інспектори проведуть температурний скринінг пасажирів і перевірять, чи все в салоні маршрутки так, як повинно бути

З п’ятниці, 17 вересня, на маршрути в Києві вийшли інспектори Комунальної служби перевезень, які відтепер будуть стежити за дотриманням нових стандартів в громадському транспорті.

За інформацією КМДА, інспектори контролю якості перевезень вимірюватимуть температуру пасажирам, яких тепер не пустять в салон хворими. Те ж стосується і водіїв, у яких, до того ж, будуть перевіряти наявність усіх документів і інформплакату з їх даними.

Інспектори Комунальної служби перевезень

Також в обов’язки нових співробітників входить перевірка:

температури в салоні (влітку повинна бути не більше +22 градусів, взимку — не нижче +15-ти);

відсутність плакатів і музики (в тому числі улюбленого водіями шансону), які відволікають від водіння;

чистоти в маршрутці;

технічного стану транспорту і його пристосованості для перевезення людей з обмеженими можливостями.

У КМДА кажуть, що фіксувати ті чи інші порушення інспектори будуть за допомогою боді-камер, а для температурного скринінгу пасажирів і режиму в маршрутках закупили спеціальні термометри.

Інспектори "озброєні" боді-камерами і термометрами

Нагадаємо, в Дніпрі водій маршрутки спробував вигнати з салону бабусю з візком, проте реакція натовпу виявилася для маршрутника непередбачуваною.

Також ми писали, що маршрутка потрапила в аварію в Києві, в результаті чого у багатьох були пошкоджені обличчя і зламані зуби.