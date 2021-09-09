У Дніпрі маршрутник спробував вигнати бабусю з "кравчучкою" — йому дісталося від всіх пасажирів (відео)

Водій спробував вигнати з салону бабусю, проте реакція натовпу виявилася для маршрутника непередбачуваною

В одному з автобусів Дніпра, що курсує за маршрутом №136, стався гучний скандал всіх пасажирів з водієм, який спробував вигнати з салону пенсіонерку з візком.

За інформацією місцевого Телеграм-каналу, конфлікт розгорівся, коли водій побачив бабусю з "кравчучкою" — так в народі називають такі візки невеликого розміру, які дуже часто використовують пенсіонери, щоб не піднімати важкі сумки.

Водій вказав жінці на двері: мовляв, це автобус для пасажирів і з таким багажем сюди не можна. Однак пенсіонерка не вийшла, і за неї заступилися інші пасажири, які вимагали водія показати ліцензію, роздати квитки, які він не видав нікому. А також показати відповідний пункт в правилах перевезень, що забороняє перевозити ручні візки.

Водій навіть вийшов на вулицю, щоб вигнати пенсіонерку. Однак натовп обурених відстояв її право на проїзд, присоромивши водія і нагадавши йому, що на місці цієї жінки могла б бути його мати.

Нагадаємо, раніше маршрутка з пасажирами з Одеси потрапила в аварію в Києві, в результаті чого у багатьох були пошкоджені обличчя і зламані зуби.