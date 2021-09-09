В Днепре маршрутчик попытался выгнать бабушку с "кравчучкой" - ему досталось от всех пассажиров (видео)

Водитель попытался выгнать из салона бабушку, однако реакция толпы оказалась для маршрутчика непредсказуемой

В одном из автобусов Днепра, курсирующему по маршруту №136, произошел громкий скандал всех пассажиров с водителем, который попытался выгнать из салона пенсионерку с ручной складывающейся тележкой.

По информации местного Телеграмм-канала, конфликт разгорелся, когда водитель увидел вошедшую бабушку с "кравчучкой" — так в народе называют такие тележки небольшого размера, которые очень часто используют пенсионеры, чтобы не поднимать тяжелые сумки.

Водитель указал женщине на дверь: дескать, это автобус для пассажиров и с таким багажом сюда нельзя. Однако пенсионерка не вышла, и за нее вступились остальные пассажиры, требовавшие водителя показать лицензию, раздать билеты, которые он не выдал никому. А также показать соответствующий пункт в правилах перевозок, запрещающий перевозить ручные тележки.

Водитель даже вышел на улицу, чтобы выгнать пенсионерку. Однако негодующая толпа отстояла ее право на проезд, пристыдив водителя и напомнив ему, что на месте этой женщины могла бы быть его мать.

Напомним, ранее маршрутка с пассажирами из Одессы попала в аварию в Киеве, в результате чего у многих были повреждены лица и сломаны зубы.