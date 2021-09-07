Проезд в украинских маршрутках снова дорожает: где уже поднимают тарифы

Стоимость проезда увеличится сразу в нескольких городах Украины.

В Одессе с 15 сентября проезд в маршрутных автобусах по городу подорожает до 10 гривен. Соответствующие объявления появились в городском транспорте.

Об этом пишет 7 канал.

Стоимость проезда сейчас составляет 7 гривен, но перевозчики утверждают, что эта сумма занижена. Документы на повышение тарифа они подали еще в конце весны и частично в начале лета. Решение о смене стоимости проезда принимается в местном департаменте транспорта.

В последний раз цены в Одессе на проезд в маршрутках поднимали в 2018 году.

Также подорожает проезд в Бердянске Запорожской области. Точная дата повышения стоимости еще не названа, но в предыдущий раз она менялась также три года назад. Ориентировочно тариф на проезд в городском автомобильно транспорте установят на уровне восьми гривен. На начало сентября цена составляла шесть гривен.

Подорожает проезд и в Павлограде Днепропетровской области. Цена вырастет с середины сентября на одну гривну. В зависимости от дальности маршрута она составит от семи до девяти гривен.

В Северодонецке Луганской области также анонсировали подорожание, но цифр пока не называют. Ожидается, что цена вырастет к концу года. На сентябрь цена проезда — пять гривен.

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