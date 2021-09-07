Укр

Проезд в украинских маршрутках снова дорожает: где уже поднимают тарифы

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
42
Будет ли улучшаться качество услуг - неизвестно. Новость обновлена 07 сентября 2021, 12:55
Будет ли улучшаться качество услуг - неизвестно.

Стоимость проезда увеличится сразу в нескольких городах Украины.

В Одессе с 15 сентября проезд в маршрутных автобусах по городу подорожает до 10 гривен. Соответствующие объявления появились в городском транспорте.

Об этом пишет 7 канал.

Стоимость проезда сейчас составляет 7 гривен, но перевозчики утверждают, что эта сумма занижена. Документы на повышение тарифа они подали еще в конце весны и частично в начале лета. Решение о смене стоимости проезда принимается в местном департаменте транспорта.

В последний раз цены в Одессе на проезд в маршрутках поднимали в 2018 году.

Также подорожает проезд в Бердянске Запорожской области. Точная дата повышения стоимости еще не названа, но в предыдущий раз она менялась также три года назад. Ориентировочно тариф на проезд в городском автомобильно транспорте установят на уровне восьми гривен. На начало сентября цена составляла шесть гривен.

Подорожает проезд и в Павлограде Днепропетровской области. Цена вырастет с середины сентября на одну гривну. В зависимости от дальности маршрута она составит от семи до девяти гривен.

В Северодонецке Луганской области также анонсировали подорожание, но цифр пока не называют. Ожидается, что цена вырастет к концу года. На сентябрь цена проезда — пять гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине с октября уменьшится тариф на электроэнергию, но не для всех.

В Умань прибыли более 29 тысяч хасидов
В регионах
Мусор, стрельба, и жарка барана на балконе: как проходит празднование Рош ха-Шана в Умани (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Умань прибыли более 29 тысяч хасидов
Мусор, стрельба, и жарка барана на балконе: как проходит празднование Рош ха-Шана в Умани (видео)
Дата публикации
Категория
Около 3% граждан готовы променять Украину на любую страну
В ожидании "европейской халявы": почему половина украинцев хотят эмигрировать навсегда
Дата публикации
Категория
Мама девушки в отчаянии и всячески пытается защитить дочь
Ночью светит в окна и звонит с угрозами: 38-летний мужчина устроил террор школьнице, а у полиции "нет повода" его задержать
Дата публикации
Категория
Бойцы афганского движения сопротивления принимают участие в военных учениях в провинции Панджшер 2 сентября
Талибы несут огромные потери, но берут под контроль Панджшерскую долину: что пишут западные СМИ
Дата публикации
Категория
Украинцам повысят пенсию
В 2022 году украинцам 5 раз повысят пенсию