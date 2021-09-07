Проїзд в українських маршрутках знову дорожчає: де вже піднімають тарифи

Вартість проїзду збільшиться відразу в декількох містах України.

В Одесі з 15 вересня проїзд в маршрутних автобусах по місту подорожчає до 10 гривень. Відповідні оголошення з’явилися в міському транспорті.

Про це пише 7 канал.

Вартість проїзду зараз складає 7 гривень, але перевізники стверджують, що ця сума занижена. Документи на підвищення тарифу вони подали ще в кінці весни і частково на початку літа. Рішення про зміну вартості проїзду приймається в місцевому департаменті транспорту.

В останній раз ціни в Одесі на проїзд в маршрутках піднімали в 2018 році.

Також подорожчає проїзд в Бердянську Запорізької області. Точна дата підвищення вартості ще не названа, але в попередній раз вона змінювалася також три роки тому. Орієнтовно тариф на проїзд в міському автомобільно транспорті встановлять на рівні восьми гривень. На початок вересня ціна становила шість гривень.

Подорожчає проїзд і в Павлограді Дніпропетровської області. Ціна зросте з середини вересня на одну гривню. Залежно від дальності маршруту вона складе від семи до дев’яти гривень.

У Сєвєродонецьку Луганської області також анонсували подорожчання, але цифр поки не називають. Очікується, що ціна виросте до кінця року. На вересень ціна проїзду — п’ять гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні з жовтні зменшився тариф на електроенергію, але не для всіх.