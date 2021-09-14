Водій маршрутки, який ударив пенсіонера в Запоріжжі, не залишився непокараним

У Запорізькій ОДА прийняли рішення більше не співпрацювати з перевізником, в якому працював зловмисник.

Поліція Запоріжжя взялася за водія маршрутки, який 10 вересня вдарив 82-річного пенсіонера за те, що той хотів проїхатися з візком.

Про це стало відомо "Телеграфу" зі своїх джерел.

Правоохоронці перекваліфікували дії водія на ч. 1 ст. 296 (хуліганство) КК України, після чого повідомили тому про підозру.

Санкція статті передбачає штраф у розмірі від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1,135 — 2,27 млн грн) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Крім того, 13 вересня в Запорізькій ОДА після події провели термінове засідання, під час якого було прийнято рішення розірвати контракт з перевізником "Правекс-стар", де працює зазначений водій. Сама компанія була оштрафована на 10 тисяч гривень.

В ОДА також анонсували перевірки всіх міських перевізників на предмет запобігання подібним ситуаціям.

Нагадаємо, в Запоріжжі жінка посеред дня ледь не викинула з вікна свою малолітню дочку. Дитина, на щастя, не постраждала, а ось жінку після цього відправили в психіатричну лікарню.