У Запоріжжі неадекватна жінка ледь не викинула дочка з вікна (відео)

У поліції кажуть, що ця жінка вже потрапляла в аналогічну ситуацію у 2019 році.

У Запоріжжі на проспекті Соборному, 232 жінка ледь не викинула дитину з вікна своєї квартири на третьому поверсі.

Кадрами події поділилися в телеграм-каналі "Це Запоріжжя".

На відео помітно, що дівчинка стоїть на підвіконні, а жінка за її спиною промовляє щось нерозбірливе.

Як пізніше повідомили в поліції, подія сталася 13 вересня близько 14:30.

До місця прибув наряд поліції, медики, а також правоохоронці з департаменту ювенальної превенції та начальник служби у справах дітей від запорізької міськради.

Як було встановлено пізніше, жінка 1975 року народження знаходиться в розлученні, а дитину за рішенням суду залишили у батька, проте жінка має право раз на тиждень зустрітися з дочкою.

При цьому там зазначили, що жінка у 2019 році вже потрапляла в аналогічну ситуацію.

На щастя, дитина не постраждала. Дівчинку передали батькові, а її мати була відправлена в обласну клінічну психіатричну лікарню.

Правоохоронці встановлюють всі деталі події.

Як повідомлялося раніше, в серпні житель Москви викинув з вікна свого трирічного сина, а потім заявив, що тому було погано і він "вирішив допомогти".