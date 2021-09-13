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У Запоріжжі неадекватна жінка ледь не викинула дочка з вікна (відео)

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Знімок з екрана Новина оновлена 13 вересня 2021, 18:29
Знімок з екрана

У поліції кажуть, що ця жінка вже потрапляла в аналогічну ситуацію у 2019 році.

У Запоріжжі на проспекті Соборному, 232 жінка ледь не викинула дитину з вікна своєї квартири на третьому поверсі.

Кадрами події поділилися в телеграм-каналі "Це Запоріжжя".

На відео помітно, що дівчинка стоїть на підвіконні, а жінка за її спиною промовляє щось нерозбірливе.

Як пізніше повідомили в поліції, подія сталася 13 вересня близько 14:30.

До місця прибув наряд поліції, медики, а також правоохоронці з департаменту ювенальної превенції та начальник служби у справах дітей від запорізької міськради.

Як було встановлено пізніше, жінка 1975 року народження знаходиться в розлученні, а дитину за рішенням суду залишили у батька, проте жінка має право раз на тиждень зустрітися з дочкою.

При цьому там зазначили, що жінка у 2019 році вже потрапляла в аналогічну ситуацію.

На щастя, дитина не постраждала. Дівчинку передали батькові, а її мати була відправлена в обласну клінічну психіатричну лікарню.

Правоохоронці встановлюють всі деталі події.

Як повідомлялося раніше, в серпні житель Москви викинув з вікна свого трирічного сина, а потім заявив, що тому було погано і він "вирішив допомогти".

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