У Запоріжжі неадекватна жінка ледь не викинула дочка з вікна (відео)
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У поліції кажуть, що ця жінка вже потрапляла в аналогічну ситуацію у 2019 році.
У Запоріжжі на проспекті Соборному, 232 жінка ледь не викинула дитину з вікна своєї квартири на третьому поверсі.
Кадрами події поділилися в телеграм-каналі "Це Запоріжжя".
На відео помітно, що дівчинка стоїть на підвіконні, а жінка за її спиною промовляє щось нерозбірливе.
Як пізніше повідомили в поліції, подія сталася 13 вересня близько 14:30.
До місця прибув наряд поліції, медики, а також правоохоронці з департаменту ювенальної превенції та начальник служби у справах дітей від запорізької міськради.
Як було встановлено пізніше, жінка 1975 року народження знаходиться в розлученні, а дитину за рішенням суду залишили у батька, проте жінка має право раз на тиждень зустрітися з дочкою.
При цьому там зазначили, що жінка у 2019 році вже потрапляла в аналогічну ситуацію.
На щастя, дитина не постраждала. Дівчинку передали батькові, а її мати була відправлена в обласну клінічну психіатричну лікарню.
Правоохоронці встановлюють всі деталі події.
Як повідомлялося раніше, в серпні житель Москви викинув з вікна свого трирічного сина, а потім заявив, що тому було погано і він "вирішив допомогти".
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