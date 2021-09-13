В Запорожье неадекватная женщина едва не выбросила дочь из окна (видео)

В полиции говорят, что эта женщина уже попадала в аналогичную ситуацию в 2019 году.

В Запорожье на проспекте Соборном, 232 женщина едва не выбросила ребенка из окна своей квартиры на третьем этаже.

Кадрами происшествия поделились в телеграм-канале "Это Запорожье".

На видео заметно, что девочка стоит на подоконнике, а женщина за ее спиной проговаривает что-то неразборчивое.

Как позже сообщили в полиции, происшествие произошло 13 сентября около 14:30.

К месту прибыл наряд полиции, медики, а также правоохранители из департамента ювенальной превенции и начальник службы по делам детей от запорожского горсовета.

Как было установлено позже, женщина 1975 года рождения находится в разводе, а ребенка по решению суда оставили у отца, однако женщина имеет право раз в неделю встретиться с дочерью.

При этом там отметили, что женщина в 2019 году уже попадала в аналогичную ситуацию.

К счастью, ребенок не пострадал. Девочку передали отцу, а ее мать была отправлена в областную клиническую психбольницу.

Правоохранители устанавливают все детали происшествия.

Как сообщалось ранее, в августе житель Москвы выбросил из окна своего трехлетнего сына, а потом заявил, что тому было плохо и он "решил помочь".