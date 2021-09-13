В Запорожье неадекватная женщина едва не выбросила дочь из окна (видео)
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В полиции говорят, что эта женщина уже попадала в аналогичную ситуацию в 2019 году.
В Запорожье на проспекте Соборном, 232 женщина едва не выбросила ребенка из окна своей квартиры на третьем этаже.
Кадрами происшествия поделились в телеграм-канале "Это Запорожье".
На видео заметно, что девочка стоит на подоконнике, а женщина за ее спиной проговаривает что-то неразборчивое.
Как позже сообщили в полиции, происшествие произошло 13 сентября около 14:30.
К месту прибыл наряд полиции, медики, а также правоохранители из департамента ювенальной превенции и начальник службы по делам детей от запорожского горсовета.
Как было установлено позже, женщина 1975 года рождения находится в разводе, а ребенка по решению суда оставили у отца, однако женщина имеет право раз в неделю встретиться с дочерью.
При этом там отметили, что женщина в 2019 году уже попадала в аналогичную ситуацию.
К счастью, ребенок не пострадал. Девочку передали отцу, а ее мать была отправлена в областную клиническую психбольницу.
Правоохранители устанавливают все детали происшествия.
Как сообщалось ранее, в августе житель Москвы выбросил из окна своего трехлетнего сына, а потом заявил, что тому было плохо и он "решил помочь".
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