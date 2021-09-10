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У Запоріжжі водій маршрутки вдарив пенсіонера дверима по голові — причина абсурдна (відео, фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
28
Запорізькі маршрутки. Новина оновлена 10 вересня 2021, 18:14
Запорізькі маршрутки.

Літній чоловік намагався зайти в маршрутку, але водій був проти його багажу.

У чоловіка в руках був рюкзак і візок в складеному вигляді. Але водій автобуса грубо його відштовхнув — за повідомленнями очевидців вдаривши ногою в живіт і намагався зачинити двері. При цьому він потрапив пенсіонеру по обличчю.

Про це пише очевидиця інциденту Любов Мацько в Facebook.

За словами жінки маршрутка була порожньою — місця займали кілька людей. Свої дії відносно чоловіка водій супроводжував лайкою. НП сталася на маршруті №85.

Очевидиця також розповіла, що потерпілого звуть Валентин Іванович, йому 10 вересня, в день надзвичайної події, виповнилося 82 роки.

На відео чутно, як кричать діти, які були на зупинці. Любов розповідає, що від побаченого у них почалася істерика. Пасажири прийшли на виручку літньому чоловікові, якому після того, що сталося стало зле. Їхати далі по маршруту водієві не дали.

Чоловікові 82 роки
Чоловікові 82 роки
Наслідки удару дверима
Наслідки удару дверима

Як стало відомо "Телеграфу" Нацполіція Запоріжжя відкрила кримінальне розслідування за ч. 1 ст. 125 КК — заподіяння легких тілесних ушкоджень. Постраждалого дідуся направили на експертизу. У поліції також чекають заяви від потерпілого. Чи були прийняті будь-які санкції відносно водія від міськради поки не відомо.

Раніше "Телеграф" писав, що в Дніпрі бабусю з тачкою в маршрутці відстояли пасажири — водій хотів її вигнати.

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